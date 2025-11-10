Ayuntamiento Puertollano aprueba este martes nueva estructura, con mejoras salariales por 2 millones para funcionarios

El alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, y el concejal de Hacienda y Personal, Andrés Gómez, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 10 (EUROPA PRESS)

La Corporación municipal de Puertollano aprobará previsiblemente en el pleno extraordinario convocado este martes la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de los funcionarios municipales, una propuesta que consagrará un nuevo organigrama y estructura organizativa del Ayuntamiento "acordes a las necesidades de la ciudad" y que mejorarán sensiblemente la remuneración de 370 empleados públicos, con carácter retroactivo, tras la reserva suplementaria de dos millones de euros.

En rueda de prensa celebrada este lunes, el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, y el concejal de Hacienda y Personal, Andrés Gómez, han recordado que la nueva RPT es fruto del consenso con los agentes sociales en el seno de la mesa general de negociación desde abril de 2024, y ha sido posible gracias al "entendimiento, esfuerzo y colaboración" de sindicatos y equipo de Gobierno.

A juicio del alcalde, la nueva RPT, que actualiza la última revisión realizada en 2006, "contribuirá a modernizar y a adaptar el funcionamiento del Ayuntamiento a la nueva realidad de la gestión pública y a las necesidades de la ciudadanía de Puertollano".

De su lado, Andrés Gómez ha recordado que esta propuesta afectará con los mismos criterios de evaluación a todos los funcionarios municipales, incluida la Policía Local, que ya contaba con un organigrama propio previamente. De este modo, se ha aplicado el mismo valor punto para todos los trabajadores, en función de 11 ítems, y se han revisado todas las funciones reales que realizan los empleados, "adecuando así los recursos a las necesidades reales de la administración".

Para poner en marcha esta nueva RPT y sus mejoras salariales, incluidos conceptos como el complemento específico en las nóminas, se han reservado dos millones de euros al año. De hecho, esta subida ya estaba contemplada en los presupuestos del ejercicio 2025, que reservan un total de 23,4 millones de euros para el Capítulo 1 de personal, un incremento del 7% con respecto al ejercicio anterior que será sostenido en los presupuestos venideros.

Una vez puesta en marcha esta nueva RPT, los más de 370 funcionarios podrán disfrutar de manera inmediata de sus beneficios con carácter retroactivo, seis meses en el caso de los funcionarios no adscritos a la Policía Local, y dos meses para los policías.