Ayuntamiento Socuéllamos colabora "de forma total y absoluta" con la investigación de las autoridades tras la explosión

CIUDAD REAL 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Socuéllamos, Conchi Arenas, ha remarcado que el Ayuntamiento está colaborando "de forma total y absoluta con la investigación que están llevando a cabo las autoridades competentes" tras la explosión que tenía lugar el pasado lunes en la planta de tratamiento y eliminación de residuos de la empresa Athisa Biodegradición SL.

Ante el trágico suceso ocurrido que se ha cobrado una víctima mortal y dos heridos que aún permanecen en estado crítico, la primer edil ha señalado que "una vez que han pasado estos dos días de luto oficial", desde el Ayuntamiento trasladan públicamente sus condolencias a la familia de Almudena.

"Ya lo hicimos en el día de ayer de manera privada, y un mensaje de acompañamiento a los dos heridos, a los que deseamos que, dado que están en las mejores manos, vayan recuperándose y pronto vuelvan a estar con nosotros".

Arenas ha recalcado que mientras la investigación se prolongue "no se pueden ofrecer muchos más datos al respecto, por lo que ahora lo más importante es estar al lado de la familia de la fallecida y de los heridos", tal y como ha informado el Consistorio.

La alcaldesa ha señalado que administrativamente, esta empresa contaba con licencia municipal urbanística de actividad (único aspecto concerniente al Ayuntamiento) desde marzo de 2025, con un expediente con todos los informes favorables desde su presentación en 2016, "razón por la que todos los grupos políticos municipales estaban de acuerdo en conceder dicha licencia".

En cuanto a la gestión de residuos y al emplazamiento de la empresa en el Polígono Industrial El Llano, Arenas ha señalado que "es la Junta de Comunidades quien tiene que dar las autorizaciones correspondientes".

Igualmente, Arenas, ha agradecido la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Local, facultativos médicos, personal del Ayuntamiento y voluntarios de Protección Civil que respondieron a esta urgencia y pudieron asistir a los heridos en ese momento.