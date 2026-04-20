Ayuntamiento Talavera aprueba un presupuesto de 335.000 euros para la Feria de San Isidro, menos que el año anterior

La concejala de Festejos de Talavera, María Pilar Guerrero. - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA

TOLEDO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) - La concejala de Festejos de Talavera, María Pilar Guerrero, ha avanzado que en Junta de Gobierno Local se ha aprobado la propuesta de programación y presupuesto de la Feria de San Isidro 2026, que asciende a 335.000 euros, siendo una cantidad inferior a la de 2025.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa, donde ha señalado que el pregón de ferias tendrá lugar el 14 de mayo tras la inauguración del alumbrado artístico y se prolongarán hasta el 17 de mayo, siendo el día del niño el lunes 18, según ha informado el Consistorio talaverano en nota de prensa.

Guerrero ha apuntado que este año las ferias duran un día menos que en 2025, pero ha dicho que siempre se "marca un objetivo de gasto que es no superar la retención de crédito destinada para las ferias" y, de hecho, no se rebasa, de tal manera que los presupuestos se ajustan, teniendo en cuenta además que en este año el coste de todos los servicios han aumentado "y he intentado equipararlos".

Por otra parte, la concejala ha dado a conocer que se han aprobado en Junta de Gobierno los pliegos de cláusulas administrativas particulares que han de regir la adjudicación de terreno público en el recinto ferial durante las ferias de San Isidro y San Mateo 2026.

En ese sentido, ha adelantado que en San Isidro el ferial contará con una nueva zona que se ha denominado 'La Placita', "un espacio tranquilo, sin música", a excepción de la que se pueda escuchar de las diferentes plazas.

Se trata de un lugar donde se instalarán food trucks y fuentes de agua potable además de bancos. "Es una zona de descanso" que se ubicará donde se situaba antiguamente el Escenario Joven, ha explicado.

Con respecto a los horarios de la feria, la concejala ha apuntado que no sufren variación y siguen manteniendo los de ferias anteriores. Las fechas de las ferias de San Mateo, serán del 18 de septiembre al lunes 21, siendo el día del niño el martes 22 de septiembre.

JUNTA DE GOBIERNO

Por otra parte, Guerrero ha dado a conocer que se ha aprobado la certificación número 14 del contrato de obra de rehabilitación integral de los edificios norte y sur de la antigua Central Hidroeléctrica 'Virgen del Pilar' de Talavera de la Reina (Actuación 3 - Eje 1) y de un horno-tejar para producción alfarera (Actuación 16 - Eje 4), en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Talavera de la Reina, financiado por los Fondos Next Generation-UE, a través del PRTR (C14.I1.S2.), por la empresa Peralte S.A, por valor de 278.032,24 euros, IVA incluido.

También se ha dado luz verde a la adjudicación del contrato mixto de suministro, en régimen de alquiler, de una plataforma cloud para la gestión de recursos humanos en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina y sus Organismos Autónomos de Cultura e Ipeta, que incluirá mantenimiento, asistencia, soporte técnico y los servicios de instalación, implantación, carga de datos y formación y que ha recaído en la empresa BL España Software SLU por 227.073,92 euros IVA incluido.

Asimismo, se ha aprobado el expediente del contrato de suministro, en régimen de arrendamiento y con opción a compra de cuatro vehículos (tres vehículos patrulla con su equipamiento policial, así como una furgoneta para el Equipo de Investigación de Accidentes) para la Policía Local, por valor de 325.000 euros IVA incluido y un plazo de 4 años.

Además se ha aprobado la aceptación de la cesión de bienes a título gratuito y de carácter temporal consistente en un servidor para la sonda SAT-INET por parte del Centro Criptológico Nacional (CNN) del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), para la detección en tiempo real de las amenazas e incidentes existentes en el tráfico de internet.

Por otra parte, Guerrero ha informado de la aprobación del convenio de colaboración entre el instituto 'Gabriel Alonso Herrera' y el Ayuntamiento de Talavera, para el desarrollo del periodo de formación en empresa de los grados D y E del sistema de Formación Profesional.

Además, se ha aprobado el expediente del contrato de las obras de reparación y mantenimiento de colectores de la red general de alcantarillado de Talavera de la Reina, dando luz verde a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas particulares, disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación por procedimiento abierto simplificado. Se ha aprobado así el gasto de la citada licitación, que asciende a 284.229 euros, IVA incluido, y se contempla un plazo de ejecución de cuatro meses.

Finalmente, en Junta de Gobierno se ha aprobado la solicitud de las ayudas en la convocatoria de expresiones de interés relativas al Plan de Acción frente al cambio climático de los centros públicos de segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria en el programa Feder Castilla-La Mancha 2021-2027 para el ejercicio 2026, para para los colegios 'Hernán Cortés', 'Nuestra Señora del Prado', 'Bartolomé Nicolau', 'San Ildefonso', 'Federico García Lorca', 'San Isidro' (Talavera la Nueva) y 'Santa María'.