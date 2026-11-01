El Ayuntamiento de Talavera condena el acto vandálico al autobús del Fútbol Sala tras el partido contra el Albacete

Autobús del Fútbol Sala Talavera vandalizado tras el partido contra el Albacete. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha condenado los actos vandálicos sufridos este sábado por el autobús del Fútbol Sala Talavera tras la disputa del encuentro liguero frente al Albacete Fútbol Sala y ha trasladado todo su apoyo a todos los miembros del club.

Los hechos se produjeron una vez finalizado el partido, cuando el autobús del equipo talaverano sufrió la rotura de una de sus lunas. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales y el incidente se saldó únicamente con daños materiales, ha informado el Consistorio talaverano en un comunicado.

Desde el Ayuntamiento se traslada un mensaje de apoyo al Fútbol Sala Talavera y a todas las personas que forman parte del club, al tiempo que se rechaza cualquier comportamiento violento o vandálico, "que nada tiene que ver con la afición del Albacete ni con los valores de un deporte como el fútbol sala".

El Consistorio insiste en que este tipo de comportamientos "son totalmente ajenos al espíritu deportivo y a la convivencia que deben prevalecer tanto dentro como fuera de las instalaciones deportivas".