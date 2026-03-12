El Ayuntamiento de Talavera denuncia ante la Policía Nacional unas pintadas en su acceso a oficinas

Pintada en la puerta del Ayuntamiento de Talavera de la Reina. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha avanzado que el equipo de Gobierno va a interponer una denuncia ante la Policía Nacional por una pintada que ha aparecido en la mañana de este jueves en la puerta de oficinas del Ayuntamiento, en un edificio municipal y por tanto, en un inmueble del casco histórico.

Así lo ha dado a conocer ante los medios de comunicación a los que les ha explicado que en la pintada se puede leer la palabra "uxoricidio" (muerte causada a la mujer por su marido), y debajo las letras PP, según ha informado el Consistorio por nota de prensa.

"Como alcalde quiero que se investigue quién ha hecho esas pintadas cuya limpieza vamos a pagar todos los talaveranos al encontrarse en un edificio municipal y ser patrimonio de todos", y no deja de ser un acto vandálico que atenta contra el patrimonio de la ciudad, ha señalado Gregorio.

Sobre el contenido en sí de la pintada, el alcalde ha dejado claro que el Partido Popular participó en "en el gran Pacto de Estado en contra de la Violencia de Género con otras fuerzas políticas, y creo que es algo ofensivo hacia nosotros".

Por eso, la Policía Nacional va a comenzar a investigar este acto vandálico, primero contra el patrimonio de todos los talaveranos, y segundo "contra la dignidad de este partido que es un firme defensor de la mujer a la que seguiremos defendiendo y posicionándonos en contra de la violencia de género".

LA OPOSICIÓN SE SUMA A LA CONDENA

El Grupo Municipal Socialista el Ayuntamient ha trasladado su condenado a la pintada, entendiendo que dicho acto supone un atentado contra un elemento patrimonial de la ciudad.

Para los socialistas, este tipo de acciones no son la forma adecuada de reivindicar ni de exigir ninguna causa y por ello han condenado firmemente lo ocurrido, según han trasladado en un comunicado.

Igualmente, han pedido al Gobierno local que actúe con la mayor rapidez posible para eliminar la pintada y restaurar la situación anterior de la puerta, elemento que han recordado fue restaurada durante la pasada legislatura.