Ayuntamiento Toledo aprueba casi tres millones para proyectos, dos de ellos para reparación de daños por la DANA de 2023

TOLEDO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, ha presidido este martes la comisión de Hacienda en la que se ha aprobado el gasto de casi 3 millones de euros para "importantes proyectos de ciudad en prácticamente todos los barrios de la ciudad", que son, ha dicho, "reivindicaciones históricas de los vecinos, una apuesta importante por la ciudad, por los barrios y por los toledanos".

En este sentido ha explicado que se ha aprobado una modificación presupuestaria para el gasto de más de 2,2 millones de euros para la realización de obras de reparación del viario municipal que se vio afectado por la DANA en el mes de septiembre del 2023. En concreto, el Ayuntamiento aporta el 50 por ciento de esta inversión y adelanta el otro 50, a la espera de recibir la subvención por parte del Ministerio, según ha informado el Consistorio toledano en nota de prensa.

Entre las obras que se van a desarrollar están el arreglo de aceras y calles en el barrio de Santa Teresa y en la avenida de Madrid. Se arreglarán los desperfectos ocasionados en el Camino de Albarreal, en la senda ecológica y en el Valle, así como en el camino de Cobisa y en el muro de Gerardo Lobo, entre otras.

Incluido en este expediente también se contempla el arreglo de los servicios públicos en el Tránsito, así como la reparación de goteras en el centro médico de Santa Bárbara y en el centro cívico de Palomarejos y en el centro cívico de Padilla, así como la construcción de un parque infantil.

Por otro lado también se ha aprobado otra modificación de crédito por un importe de 1.015.196,68 euros financiados a través del Remanente de Tesorería para la realización de obras de rehabilitación en diferentes infraestructuras municipales como la iluminación de la pista del pabellón de La Legua, la retirada del Skate de Valparaíso, la reforma de la Sala Thalía de Santa María de Benquerencia, al igual que la piscina municipal de este barrio, la reforma del pabellón de San Lázaro, la de la Cava Baja o el incremento de la doración para la construcción del centro de mayores de Buenavista, entre otros.

Una comisión en la que se ha dado luz verde además a otra modificación presupuestaria extraordinaria de 429.243,72 euros, para hacer frente a las adjudicaciones no liquidadas a 31 de diciembre del año 2023 procedentes de los Fondos Europeos Edusi. Obras con la financiación concedida y que no tenían ni siquiera el proyecto redactado, de las que Alcalde ha señalado que "si estas obras se hubiesen hecho en tiempo y en forma por el equipo de Gobierno anterior, no teníamos que haber tenido este sobrecoste que tiene que ahora soportar el Ayuntamiento de Toledo".

Entre estos proyectos se encuentra la pasarela peatonal del Puente Alcántara, el Mercadillo del Polígono o la senda peatonal que une Santa Bárbara con Azucaica, que "son solo algunos ejemplos de actuaciones que tuvimos que sacar adelante y salvarlas cuando entramos en el Gobierno hace menos de un año y que no hemos podido terminar e tiempo y en forma", ha indicado Juan José Alcalde.

Por otro lado, la Comisión de Hacienda ha aprobado la modificación de crédito de 1.756.954,57 euros para el reequilibrio de la empresa Unauto, concesionaria del servicio de autobuses públicos urbanos.

Un reequilibrio presupuestario que se tenía que haber realizado en los años 2021 y 2022 y que "sencillamente el equipo de Gobierno anterior del Partido Socialista no quiso hacerlo". Por ello, ha señalado el concejal, para garantizar este servicio a los toledanos "hemos tenido que ajustarlo, otra prueba más de la herencia recibida por el PSOE y que hoy se ha abstenido de esta votación cuando tenían la ocasión de haber reconocido su error y haber votado a favor".

En otro orden de cosas, la comisión de Hacienda ha aprobado un expediente por un importe de 40.000 euros para la instalación de un toldo en la calle Comercio del Casco Histórico de Toledo para mitigar las altas temperaturas durante el periodo veraniego.

Un último asunto que se ha aprobado en dicha comisión ha sido el gasto de 28.000 euros para la adquisición de pistolas táser para la Policía Local que se utilizan en circunstancias en las que es necesario inmovilizar, detener o retener a un individuo o individuos en actitud violenta.

De hecho, según el informe de la Policía Local, desde el año 2020 han aumentado considerablemente las ocasiones en las que los policías no pueden hacer frente a alguna situación peligrosa simplemente con fuerza física. Por ello, señalan, se hace necesario contar con dispositivos que permitan actual con eficiencia y rapidez en este tipo de situaciones, disminuyendo los riesgos para los agente.