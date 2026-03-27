Ayuntamiento de Toledo urge a Gobierno de España a aprobar nuevas reglas del trasvase y a cumplir sentencias

Pleno en el Ayuntamiento de Toledo. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo ha aprobado instar al Gobierno de España a la aprobación urgente de nuevas reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura y al cumplimiento de sentencias sobre caudales ecológicos.

Así lo recogía la moción que ha presentado el Grupo Popular, que ha contado con el apoyo de Vox. El concejal de Medioambiente, Río Tajo y Deportes, Rubén Lozano. Éste ha puesto el foco en que las reglas aprobadas hace más de dos años no se están cumpliendo pese a las sentencias del Tribunal Supremo.

En este sentido, según informa el PP, ha criticado lo que considera "contradicciones" dentro del propio Ejecutivo, señalando "cambios de postura en distintos responsables políticos en función del cargo que ocupan".

Lozano ha denunciado que en 2026 se ha vuelto a trasvasar más agua de lo necesario, hasta 180 hectómetros cúbicos, pese a un contexto de abundantes lluvias, lo que interpreta como "otra muestra del desinterés del Gobierno por cumplir la ley".

Finalmente, ha subrayado que la moción presentada no busca posicionarse a favor o en contra del trasvase, sino exigir el cumplimiento de las normas y resoluciones judiciales, apelando a los grupos políticos a votar "a favor de Toledo, del Tajo y del respeto a la ley".

El texto del PP ha salido adelante con la incorporación de una transaccional de Vox, que incluye instar al Gobierno de España para que diseñe y aplique un Plan Nacional, "ponga fin a la guerra del agua entre regiones, y permita combatir con efectividad los episodios de sequía y riadas mediante la interconexión de cuencas.

Sobre estsa cuestión, la portavoz del Grupo Socialista, Noelia de la Cruz, ha denunciado la "grave incoherencia" del Partido Popular, tras conocerse que diputados 'populares' de Castilla-La Mancha han votado a favor de propuestas que blindan el trasvase Tajo-Segura, incluso apoyando la vuelta a niveles máximos de trasvase declarados ilegales por el Tribunal Supremo.

Noelia de la Cruz ha cuestionado esta postura, señalando la contradicción entre lo que el PP defiende en Madrid y lo que plantea en el Ayuntamiento. "¿Por qué votan una cosa en Madrid y aquí piden justo lo contrario?", ha preguntado.

Desde el Grupo Municipal Socialista se ha propuesto una enmienda transaccional a la moción 'popular', que no ha prosperado, para reforzar la defensa de los intereses de Toledo, que incluía un posicionamiento claro de rechazo al trasvase, el cumplimiento de la normativa hídrica vigente, la adaptación de las reglas de explotación a la planificación actual y la ejecución efectiva de las sentencias del Tribunal Supremo sobre caudales ecológicos.

CIRCO ROMANO

Con los votos de Vox, también ha prosperado la moción del PP que insta al ministerio de Cultura a realizar, de manera urgente, todas las intervenciones necesarias para consolidar y proteger la estructura a modo de arco que forma parte de la escalera de acceso al graderío noroeste del Circo Romano de Toledo, con el fin de garantizar la seguridad de la estructura y prevenir su colapso o pérdida definitiva.

La edil de Cultura, Ana Pérez, ha criticado la falta de actuación ante una situación de urgencia, al tiempo que ha alertado del riesgo "real e inmediato" de colapso de un elemento estructural del Circo Romano de la ciudad.

CESIÓN DEL 'QUIXOTE CREA'

Vox también conseguido que viese la luz su moción en la que insta a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a ceder el espacio 'Quixote Crea' al Ayuntamiento de Toledo para su utilización como complejo cultural.

El concejal de Vox que ha defendido la moción, Juan Marín, ha criticado que en marzo de 2023 se anunciara su cesión a la Universidad de Castilla-La Mancha para uso académico y cultural, un acuerdo que, según ha denunciado, "ha sido ocultado", para apenas seis meses después plantear trasladar allí las Cortes regionales sin que el edificio cumpla los requisitos necesarios.

La moción sale adelante tras la aprobación de una transaccional presentada por el Grupo Municipal Popular, en la que incluye instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que finalice la obra y adecuación del edificio conocido como 'Quixote Crea' y una vez acometida dicha intervención y en el ámbito de sus competencias, inicie los trámites necesarios para la cesión al Ayuntamiento de Toledo del inmueble que actualmente en esta en desuso y en estado de abandono.

RECHAZO DEL PP Y VOX A LA MOCIÓN DEL PSOE SOBRE LA GUERRA

Por contra, el PSOE no la logrado que las dos mociones que llevaba al pleno, una de ellas para la adopción de medidas extraordinaria de apoyo social, económico y de movilidad ante el deterioro de la situación económica provocado por las guerras y los conflictos armados; y otra en la que exigen transparencia, control y rendición de cuentas sobre los gastos imputados a la Ciudad Europea del Deporte 2025, fuesen aprobadas.

"La guerra en Oriente Medio es una guerra ilegal, y no vale ese viejo reflejo de la derecha que consiste en presentarse como garante de la fortaleza mientras deja tras de sí decisiones temerarias, subordinaciones vergonzantes y guerras injustificables", ha indicado la portavoz, Noelia de la Cruz.

En este sentido, ha afeado al alcalde y a su equipo de gobierno que, pese a exigir constantemente responsabilidad a otras administraciones, hayan votado en el pleno contra medidas destinadas a ayudar a la ciudadanía.

De la Cruz ha insistido en la necesidad de cambiar la actual política fiscal municipal, denunciando la subida generalizada de impuestos y tasas desde la llegada del PP al gobierno local.

Así, ha reclamado la anulación de incrementos en el IBI, la tasa de basura, la ORA, el agua, el alcantarillado, el transporte urbano o las tasas deportivas, así como la adopción de medidas que permitan abaratar el precio del autobús ante el encarecimiento de los combustibles.

La suma de votos de PP y Vox ha impedido que las mociones presentadas por IU-Podemos prosperasen. Con ellas, el edil Txema Fernández pedía que el Ayuntamiento de Toledo gestione los servicios municipales en los desarrollos urbanos de Toledo, y validar una propuesta en defensa de la paz, por el 'No a la guerra' y contra la escalada bélica en Oriente.