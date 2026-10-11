Azuqueca corre contra el Cáncer de Mamá el próximo 18 de octubre

Cartel de la marcha. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El domingo 18 de octubre se celebrará en Azuqueca de Henares la quinta edición de la Marcha contra el Cáncer de Mama, que organiza el Ayuntamiento.

La marcha saldrá a las 12.00 horas desde la plaza 3 de Abril y finalizará en este mismo espacio. Habrá además talleres, hinchables y una actividad de zumba.

Con motivo de esta propuesta, informa el Consistorio, se ha preparado una camiseta conmemorativa de la marcha que se puede adquirir en la sede de la asociación, ubicada en El Foro (entrada por la calle Pobos), por las tardes, de 18.00 a 20.00 horas.

La concejala de Promoción de la Salud, Charo Martín, ha explicado que todo el dinero que se obtenga por la venta de camisetas --8 euros por unidad-- se destinará a financiar los proyectos de la asociación para el apoyo y la atención a los enfermos y enfermas de cáncer y a sus familias en Azuqueca.

"La acogida está siendo muy buena, tanto que el lunes, en dos horas, se vendieron 400 camisetas y el objetivo es llegar a 1.500", señala.

En la edición del año pasado, 1.200 personas participaron en la marcha y tres días antes de su celebración se habían agotado las 1.000 camisetas que se pusieron a la venta, recuerda la edil.