Balambam Boo Fest - BALAMBAM BOO FEST

TOLEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Balambam Boo Fest, que tuvo que cancelar el pasado 31 de octubre debido al accidente de Urda, se celebrará finalmente este sábado, 21 de noviembre, en la Terraza Summerland de La Peralda.

Este cambio ha obligado a modificar el cartel, que estará compuesto ahora por Mallo y VHS, manteniendo su presencia en este evento la banda de Pontedeume (A Coruña) Bule y Children in Heat, un grupo formado exclusivamente para esta edición del festival con miembros de otras bandas.

Lo que si que se mantiene son los talleres que se realizarán durante el festival, como el de pigmentos naturales a cargo de 'No veo un pigmento', o el de la marca de juguetes de madera recuperada, pintados y diseñados a mano Tuti Kekos, que hará un cuenta cuentos llamado 'Un cuento exquisito'.

A ellos se sumarán las chicas de 'En mitad del medio', que llevarán a cabo un taller para pintar heridas de Halloween o un taller para pintar 'tote bags' a cargo Lady Tea.

Además de todo ello, Discos Marginales, Batir Records y Roctospus Records estarán en el Balambam Boo Fest con sus respectivos etands de venta de discos.

La apertura de puertas será a las 12.00 horas. Las entradas se pueden comprar anticipadas en toledoentradas.es a un precio de 10 euros pero también se podrá adquirir en taquilla a un costo de 12 euros.

Toda la información sobre esta edición del festival puede consultarse en la cuenta de instagram del festival @balambamboofest y en su web https://balambamboofest.com/.