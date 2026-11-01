El Ballet de Kiev vuelve a girar a favor de Unicef y llega a C-LM desde esta semana para apoyar a la infancia en Ucrania

El Ballet de Kiev. - UNICEF

TOLEDO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unicef España y la promotora Goldberg han renovado, por quinto año consecutivo, su alianza para apoyar a los niños, niñas y familias afectadas por la guerra de Ucrania, en el marco de la gira nacional de el Ballet de Kiev por España, que llegará este mes noviembre a cuatro ciudades de Castilla-La Mancha.

En concreto, el Ballet pasará por Ciudad Real el día 3, por Talavera de la Reina el día 6, en ambas con la obra 'El Lago de los Cisnes'; por Alcázar de San Juan el 17 y por Albacete el 18, con la representación de 'El Corsario'.

Durante estos cinco años de alianza entre Unicef España y Goldberg, el Ballet de Kiev ha acercado el trabajo de Unicef a más de 1 millón de espectadores, uniendo cultura y compromiso con la infancia en sus producciones emblemáticas, ha informado Unicef en un comunicado.

Para el director artístico del Ballet de Kiev, Viktor Ishchuk, "es un orgullo que El Ballet de Kiev pueda formar parte, un año más, de esta colaboración con Unicef. Saber que, además de emocionar al público, nuestra gira contribuye a que niños y niñas de Ucrania sigan teniendo acceso a servicios básicos como el agua o el apoyo psicosocial, le da aún mayor significado a cada actuación. Colaboraciones como esta también nos permiten compartir con el público una realidad que sigue afectando a millones de niños y niñas y que no debemos olvidar", concluye.

El Ballet de Kiev recorrerá medio centenar de localidades de todo el país a favor de Unicef. La gira en España se cerrará el 18 de febrero de 2027 con la representación de 'El Lago de los Cisnes', en el Teatro Auditorio José Luis Perales de Cuenca. Todos los espectáculos de la gira se pueden consultar en el siguiente link: https://balletdekiev.com/event-directory/