Barato, sobre anteproyecto de ley de paridad del Gobierno: "No quiero entender de leyes, entiendo de realidades"

TOLEDO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, ha asegurado que "no le gusta hablar de cuotas" y de representación paritaria de mujeres y hombres en los órganos de decisión, al tiempo que ha defendido que no es necesario "hacer tablas reivindicativas", pues esas las confecciona "la mujer con su situación personal cada día".

Así se ha pronunciado Barato preguntado por el Anteproyecto de Ley Orgánica de Representación Paritaria de Mujeres y Hombres en los Órganos de Decisión aprobado por este martes por el Consejo de Ministros, antes de clausurar en Toledo el encuentro de mujeres del medio rural 'Mujer y Liderazgo', organizado por Asaja Mujeres.

"No quiero entender de leyes, entiendo de realidades. Mi objetivo es que no haya desigualdades entre el hombre y la mujer. Las leyes, bastante lío tenemos ya. Unos sí, otros no, unos que se van a abstener, otros que van a votar. Ya veremos que es lo qué sale".

Mientras hablaba de igualdad y cuotas paritarias también se ha referido, aunque de forma velada, a la polémica ley del 'solo sí es sí'. Sobre esta cuestión, ha dicho que "quién comete determinados delitos no puede quedar impune. Con los delitos graves, menos impunidad todavía".

Dicho esto, ha sacado pecho de que tanto en Asaja nacional, como en Ciudad Real, entidades que preside, "cumplen con creces los porcentajes que otros están intentando imponer", pues desde hace años la organización "empezó a ver qué pasaba en el mundo" y por ello no ha tenido que atender "ni a reglamentos comunitarios, ni a reales decretos ni a órdenes de la Consejería de Agricultura".

En esta línea, ha defendido que en lo referente a las personas que trabajan en Asaja, el 68% son mujeres en la organización nacional, y en el caso de Ciudad Real, éstas suponen el 60% de la plantilla. "Por eso no me gusta hablar de cuotas. Lo que hace falta es poner en valor lo que la mujer ha hecho a lo largo de su vida. No hace falta hacer una tabla reivindicativa, la tabla reivindicativa la hace la mujer con su situación personal cada día".

"Como presidente de Asaja lo que puedo hacer es ponerme a disposición de las mujeres y todo lo que piden en relación a participar en órganos internacionales o de decisiones. La mujer no hace falta estar permanentemente, hay que dejarle su sitio y dejarle hacer y obedecer los planteamientos que hacen".

"Si hiciéramos más caso a la vida diaria y lo aplicásemos a la hora de hacer leyes, a lo mejor no tendríamos tantos titulares y tanto enredo. Hace falta ponerle sentido común y normalidad. Lo anormal es cuando hay que hacer cosas para demostrar algo. Yo no voy por ese camino", se ha reiterado.

"Una persona que ha cotizado a la Seguridad Social tiene que tener un tratamiento y otra que no ha cotizado a la Seguridad Social tiene que tener otro tratamiento, aunque la solidaridad sea inmensa", ha considerado Barato, que ha pedido "solidaridad" con las mujeres rurales y su problemática. "Si hay ayudas para todo el mundo, ¿por qué no puede haber ayudas para esas mujeres?", se ha preguntado.

Por último, y de cara a la celebración de 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, el líder nacional de Asaja ha reivindicado el papel de la mujer, "porque le corresponden determinados sitios". "Tienen que estar ahí. Cuando hablamos de igualdad, podemos ser iguales en muchas cosas, en otras es imposible. En la mayoría tenemos que tratar que las cosas se hagan en igualdad", ha concluido.

FRESNEDA APELA A LA LIBERTAD DE LA FAMILIA

En términos parecidos, se ha expresado el presidente en funciones de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, que también ha asegurado que "esto no va de cuotas" y ha pedido dar al medio rural "lo que le corresponde".

"En la cultura del medio rural ha primado la libertad. Las familias deciden qué y cómo quieren ser. Se ponen de acuerdo y ellos deciden", ha defendido Fresneda, que ha tirado de la experiencia de su familia para sentenciar que sus padres "eran felices" con el reparto de funciones que tenían, "y no por eso mi madre estaba menos empoderada que mi padre".

"Hay que ajustar la realidad social a la realidad de la región", ha reivindicado el responsable de la organización agraria, que ha "rogado" al Gobierno de Castilla-La Mancha que piense en cómo hacer infraestructuras en el medio rural, y, a partir de ahí, "la libertad por encima de todo".

Por último, en referencia al Día de las Mujeres y a las leyes que la ponen en el centro, ha concluido postulando que "la mujer no tiene que ser un hecho recurrente".