Bellido espera que el efecto de la entrada en prisión Ábalos no termine afectando a la aprobación del estatuto de C-LM

Archivo - Pablo Bellido, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha - EUROPA PRESS / EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO

TOLEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha mostrado su temor de que la situación de bloqueo que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene en el Congreso de los Diputados pueda terminar afectado a la aprobación de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha.

"El Congreso de los Diputados está en una posición en la que prácticamente no puede aprobar nada. Después de lo de Ábalos, todo se complicará más", ha considerado el presidente de las Cortes castellanomanchegas, preguntado durante la rueda de prensa que ha ofrecido este viernes por la tramitación de la reforma.

Bellido confía en que la Comisión Constitucional de la Cámara Baja "se ponga en funcionamiento lo antes posible, y que no se establezcan demasiadas prórrogas.

"No veo la necesidad para el plazo de enmiendas. Creo que los que tengan interés en presentar enmiendas lo pueden hacer ya. El propio Grupo Socialista presentará una, por lo que sé, para reconocer el derecho del colectivo LGTBI de Casilla-La Mancha. Supongo que habrá enmiendas de otros grupos parlamentarios".

"Nuestro deseo, como saben, es que en el primer semestre del año 2026 quede aprobado y esperemos que sea por amplísimo consenso. Ya ven que no es época de consenso. Ayer mismo sufrimos, digo sufrimos porque es en perjuicio de la sociedad, la pérdida de la votación por parte del Gobierno de los objetivos de déficit", lo que supone que Castilla-La Mancha deje de ingresar 200 millones de euros.

"Me parece un drama a nivel personal y a nivel colectivo. Y no solamente como representante político, sino como ciudadano de Castilla-La Mancha, pues son 200 millones de euros menos para nuestra sanidad, nuestra educación y nuestras políticas sociales. Solamente lo puedo interpretar como un día nefasto", ha terminado lamentando.