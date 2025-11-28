Bellido confía en que la talla de María Pacheco en Toledo salde deuda con una mujer "opacada por los héroes de Villalar"

Archivo - El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido - C. TOLDOS - Archivo

TOLEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, se ha mostrado confiado en que la instalación de la escultura en homenaje a María Pacheco frente al Alcázar de Toledo sirva para conocer su figura, "que quizá haya sido opacada frente a los héroes de la batalla de Villalar".

"Creo que es muy interesante que se sepa que hubo mujeres muy importantes en la historia de España, en la historia de Castilla, en la historia de Castilla-La Mancha y de Toledo", ha dicho el titular del Parlamento regional, preguntado por la inauguración de dicha estatua durante la rueda de prensa que ha ofrecido este viernes en las Cortes.

Esta talla es obra del artista toledano Julio Martín de Vidales, autor de la de Juan de Padilla que se ubica en la plaza homónima de la capital regional. Según ha avanzado, va a ser inaugurada el próximo martes, 2 de diciembre, en la confluencia de la cuesta de Carlos V con la cuesta de los Capuchinos y la calle Horno de los Bizcochos.

Bellido espera que con esta escultura, aportación que hacen las Cortes de Castilla-La Mancha, la ciudadanía tenga más información sobre lo que ha sido la historia de España y cómo en algunos momentos concretos de la historia, "hubo personas que lucharon por exigirle al Rey más participación, no diré más democracia, pero sí un reparto, un equilibrio de poderes que tiene que ver en parte con lo que representa hoy un Parlamento autonómico".

Dicho esto, ha recordado que este reconocimiento a la conocida como 'Leona de Castilla', nace de los actos conmemorativos que las Cortes regionales celebraron durante el año 2021-2022 con motivo del aniversario de la llamada Guerra de las Comunidades de Castilla.

"Nos parecía justo, dado que Toledo tenía un homenaje a Padilla, que tuviese también un homenaje a María Pacheco. Lo hablamos con el presidente de la región y con la entonces alcaldesa de Toledo --ha dicho en alusión a Milagros Tolón--. Todo fueron facilidades por ambas partes y también, una vez que hubo cambio en el gobierno local, todo han sido facilidades por el actual alcalde", ha reconocido Bellido, que ha terminado añadiendo que todos los representantes institucionales comprendieron que Pacheco era un "antecedente de la historia regional".