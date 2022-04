Bellido resalta el "orgullo de democracia" tras descubrir con Rojo en Guadalajara un relieve del levantamiento comunero

GUADALAJARA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plaza del Concejo de Guadalajara acoge, desde este viernes, un relieve escultórico de Sergio del Amo, que relata y conmemora el V centenario del levantamiento comunero en Castilla, un acto muy especial que ha contado con la Corporación Municipal y también con el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, para quien el "orgullo de la democracia que hoy tenemos es gracias a que contamos con anclaje, historia y a que podemos disfrutarla".

Junto al alcalde de la capital alcarreña, Alberto Rojo, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, ha puesto en valor la democracia que hoy se disfruta en España, asegurando que "tiene su anclaje, en parte, en la democracia que en esta misma plaza --del Concejo-- y en otras de Castilla celebró la ciudadanía hace cinco siglos".

Para Bellido, no recordarlo, no homenajearlo y no agradecer su contribución a lo que hoy se es, supone "enterrar" parte de lo que se está haciendo, convencido de que actos como el que este viernes se ha celebrado en Guadalajara sirven, no solo para honrar esto, sino para "mejorar la autoestima de la ciudad y el orgullo de democracia que tenemos cinco siglos después".

El presidente de las Cortes ha agradecido a la Corporación Municipal de Guadalajara que haya realizado una apuesta significativa por la recuperación de un elemento histórico determinante para la historia de Castilla, de España, de Europa y del mundo.

También ha resaltado la importancia de Guadalajara en la historia de España, a pesar de que durante algún tiempo y por distintas circunstancias "se haya sepultado, ha dicho, reconfortado de la "sensibilidad" de la actual Corporación municipal por "una recuperación de elementos singulares de la historia de esta ciudad y su aportación al conjunto de la nación".

Así, para Bellido, esta escultura que hoy se ha inaugurado en la Plaza del Concejo es, fundamentalmente relevante por la importancia histórica que tiene y por dar valor añadido a lo que ha sido la contribución de esta ciudad en España.

"Guadalajara tiene mucho que contar y ha aportado mucho al conjunto región", ha añadido el presidente de las Cortes, resaltado también el trabajo de 'Gentes de Guadalajara', también presente en el acto.

De su lado, para el alcalde de Guadalajara, esta conmemoración ha permitido poner en valor la valentía de algunas figuras, fundamentalmente femeninas, que la historia arrinconó, tal es el caso de María Pacheco, que también intervino de manera muy activa en el levantamiento comunero y, según ha explicado, cuenta ya en la capital alcarreña con una calle que lleva su nombre.

Para Rojo, se trata de mujeres que fueron "muy valientes" reivindicando derechos y una justicia social.

En cuanto al relieve escultórico para conmemorar esta efeméride, ha apuntado que representa la lucha de muchas personas por conseguir una sociedad libre, considerando que estos acontecimientos han marcado una historia en la que "se ha avanzado de manera exponencial".

"Queríamos culminar esta celebración con este relieve que representa y retrata lo que aconteció en la ciudad de Guadalajara. Significa la congregación del pueblo en la Plaza del Concejo y aquí queremos dejarlo para siempre, para que muchas personas puedan excavar y estudiar la historia de un pueblo que quería decidir por si mismo, y que no debe olvidarse", ha concluido tras el descubrimiento junto a Bellido de este relieve.