Benjamín Palencia y José Luis Serzo protagonizan la primera exposición de la temporada de La Asunción en Albacete

Cartel de la exposición. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Albacete retomará este miércoles, 2 de septiembre, la programación expositiva de su Centro Cultural La Asunción tras el paréntesis estival y lo hará con una de las propuestas más singulares de su calendario de este año: 'Serzo vs. Palencia. Preludio de una III Escuela de Vallecas', que podrá visitarse hasta el próximo 3 de octubre.

El presidente de la Diputación, Santi Cabañero, será el encargado de inaugurar esta exposición organizada por la Institución a través de su Servicio de Educación y Cultura y comisariada conjuntamente por José Luis Serzo y Ramón Palencia, según ha informado la propia Diputación por nota de prensa.

Una cita abierta al público con la que la Diputación quiere invitar a la ciudadanía a acercarse a una propuesta que reúne, bajo un mismo techo, a dos creadores albacetenses separados por generaciones pero unidos por una particular forma de mirar y reinterpretar el territorio.

72 OBRAS Y UN DIÁLOGO ARTÍSTICO QUE ATRAVIESA CASI UN SIGLO

La exposición ocupará las dos plantas del Centro Cultural La Asunción y reunirá 20 obras de Benjamín Palencia, cedidas por su familia para la ocasión, junto a 52 obras de José Luis Serzo, diez de ellas inéditas. El recorrido tendrá como una de sus grandes referencias El Mulo de Vallecas, una pieza escultórica de Serzo concebida como un auténtico tótem que vertebra el espacio expositivo.

La portada del catálogo editado por la Diputación para acompañar la exposición resume visualmente buena parte de su sentido al enfrentar Carro y mulas, obra realizada por Benjamín Palencia en 1940, con El Mulo de Vallecas, creado por Serzo en 2026.

La muestra propone una revisión contemporánea del legado de la Escuela de Vallecas, estableciendo un diálogo con la obra y el pensamiento artístico de Benjamín Palencia y Alberto Sánchez. Serzo regresa a aquel impulso vanguardista surgido a finales de los años veinte no desde la nostalgia ni desde la imitación, sino como punto de partida para volver a interrogarse, desde el presente, sobre el paisaje castellano y manchego, la memoria, la identidad, el arraigo y nuestra relación con el territorio.

Cardos, piedras, ramas, huesos, postes, caminos o montículos, elementos humildes y reconocibles del paisaje, adquieren así nuevos significados a través de pinturas, esculturas, instalaciones y exploraciones matéricas. Junto a ellos aparece recurrentemente la pregunta '¿Dónde estás Alberto?', con la que Serzo introduce en el recorrido la memoria de Alberto Sánchez y una dimensión emocional vinculada a la ausencia y a la separación de quienes protagonizaron aquella aventura artística.

DE LA PRIMERA ESCUELA DE VALLECAS A LA POSIBILIDAD DE UNA TERCERA

Benjamín Palencia, nacido en Barrax en 1894, fue una de las figuras fundamentales de la vanguardia artística española del siglo XX y un gran renovador de la pintura de paisaje. Junto al escultor Alberto Sánchez impulsó la experiencia que posteriormente sería conocida como Escuela de Vallecas, desde la voluntad de construir un arte nuevo capaz de dialogar con la modernidad partiendo del propio paisaje castellano.

Palencia y Alberto protagonizaron aquellos célebres recorridos a pie desde Atocha hasta el Cerro Almodóvar de Vallecas, convertido en su 'Cerro Testigo', haciendo del propio acto de caminar, observar y experimentar el territorio una parte esencial de su búsqueda artística.

Casi un siglo después, José Luis Serzo (Albacete, 1977) recupera aquel impulso desde su lenguaje propio y multidisciplinar. Reconocido en 2025 con la Medalla al Mérito Cultural en las Artes Plásticas de Castilla-La Mancha, Serzo ha desarrollado una trayectoria en la que pintura, dibujo, escultura, instalación, fotografía y literatura conviven en sus características 'exposiciones-relato'.