Bomberos controlan un incendio en un almacén de contenedores antiguos en Cuenca

Labores de extinción desatadas en las instalaciones de una empresa de limpieza. - AYUNTAMIENTO

CUENCA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del cuerpo de bomberos de Cuenca han dado por controlado un incendio en el exterior de una instalaciones próximas al vertedero.

Según han trasladado fuentes del Ayuntamiento, el incendio ha afectado a un almacenamiento de contenedores antiguos, así como a dos camiones.

El incendio ya ha sido controlado por los Bomberos, que sobre las 18.30 horas continuaban trabajando en la labores de extinción del mismo.