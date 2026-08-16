La búsqueda civil de la desparecida en Palomares se suspende y la Guardia Civil continuará la investigación

Margarita, mujer desaparecida desde el martes en la localidad conquense de Palomares del Campo. - AYUNTAMIENTO

CUENCA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La búsqueda de Margarita, una mujer de unos 64 años que se halla en paradero desconocido desde el pasado 11 de agosto en Palomares del Campo, se suspederá este domingo por parte de la sociedad civil del municipio y serán los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado los que se harán ahora cargo de la investigación.

Así reza el bando informativo publicado este domingo por el Ayuntamiento de la localidad, mediante el cual el Auntamiento, en nombre de toda la corporación municipal y de la familia de Margarita, quiere expresar su "más profundo y sincero agradecimiento" a todas las personas que, "de manera completamente desinteresada, se han volcado en las labores de búsqueda durante estos días".

"Queremos poner en valor el inmenso esfuerzo de los vecinos de nuestro pueblo, así como el de los habitantes de los municipios vecinos que no dudaron en acudir a nuestra llamada. Vuestra respuesta inmediata es el reflejo de la gran solidaridad que une a nuestro pueblo y vecinos", subraya.

"Gracias de corazón por vuestro bien más preciado: vuestro tiempo. Gracias por el desgaste físico, por poner vuestros coches y vehículos a disposición de la causa, y, de manera muy especial, por aportar vuestro profundo conocimiento del terreno y la sabiduría sobre las veredas, caminos y parajes de la zona, algo que ha resultado fundamental para guiar los trabajos", añade.

Destaca asimismo que los propios efectivos de Protección Civil, la Guardia Civil y los Agentes Forestales han transmitido al Consistorio su "total asombro y admiración" por la unión, la coordinación y el "comportamiento ejemplar" que ha demostrado el pueblo y los vecinos. "Ver a tanta gente unida por una misma causa ha dejado una huella profunda en los profesionales que han coordinado el dispositivo", añade.

Asimismo, informa a la población que las labores de búsqueda organizada civil concluyen en el día de hoy. "Esta decisión se toma debido a que se ha batido de forma exhaustiva, minuciosa y profesional todo el término municipal de Palomares del Campo, así como los terrenos colindantes de los pueblos vecinos".

"A partir de este momento, la investigación y los rastreos quedan exclusivamente en manos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, quienes continuarán con las labores pertinentes", añade.

El bando reitera el "orgullo y gratitud hacia todos los voluntarios, asociaciones y colectivos que han demostrado tener un corazón enorme en estos momentos tan difíciles".