Buxadé ve "maravillosa" la ruptura del Gobierno en Ciudad Real y afirma que no pueden aceptar la "deslealtad" del PP

PULGAR (TOLEDO), 28 (EUROPA PRESS)

El jefe de la Delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, ha calificado de "maravillosa" la ruptura del pacto de gobierno entre su partido y el PP en el Ayuntamiento de Ciudad Real, ya que, asegura, desde Vox no pueden "aceptar la deslealtad de un socio de gobierno que sabe perfectamente cuáles son los pactos, las coaliciones, las condiciones y lo que piden los vecinos de Ciudad Real".

A preguntas de los medios este viernes tras participar en Pulgar (Toledo) en una reunión con concejales de la comarca de los Montes de Toledo, Buxadé ha asegurado que los vecinos ciudadrealeños "no quieren esos folletos y esas cosas" que "no tienen nada que ver" con sus preocupaciones.

"Y si el Partido Popular hace eso, lo hace conscientemente y por tanto es el responsable de que esos gobiernos se puedan romper, como fue el responsable de la ruptura de los gobiernos de coalición regionales que manteníamos como consecuencia de su política en materia de inmigración ilegal", ha sostenido.

Por tanto, ha proseguido, ha querido mantener todo su apoyo a los concejales de Vox en Ciudad Real y a los vecinos de la ciudad, aseverando que en Vox siempre van a tener "alguien que no miente, que no engaña, que no estafa y que es leal a la confianza de los que han votado a Vox".

RESTO DE PACTOS EN C-LM

Preguntado por si el resto de pactos entre ambas formaciones en el resto de Castilla-La Mancha son estables, se ha limitado a asegurar que su partido sí es estable y leal.

"Si otros no son leales tendrán que asumir los riesgos de ruptura pero nosotros seguimos trabajando, queremos trabajar para los vecinos en el ámbito municipal", un lugar donde, ha añadido, "se pueden hacer muchas cosas buenas".

"Pero lo que no podemos aceptar es la deslealtad, el engaño y la estafa y, por tanto, nuestra lealtad está por encima de todo y es a nuestros votantes e, incluso, a los vecinos de esos municipios que no nos han votado pero están de acuerdo con nosotros", ha concluido.