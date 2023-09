Gobierno C-LM critica los "copagos" que impondrá la Diputación de Ciudad Real a los ayuntamientos para acceder a ayudas

CIUDAD REAL, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha criticado este viernes "los copagos" a los que se van a tener que enfrentar los ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real para acceder a las ayudas de Diputación.

Así lo ha indicado Caballero a los medios de comunicación durante la visita que ha realizado este viernes al Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual Grave 'Guadiana', de Ciudad Real, donde ha criticado al nuevo presidente de la Diputación, el 'popular' Miguel Ángel Valverde, por poner en marcha una serie de ayudas que, según Caballero, exigirán el pago de "copagos" por parte de los ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real.

"Va a haber ayuntamientos que no van a poder afrontar estos pagos y no accederán a las ayudas que ofrece la Diputación", ha asegurado el vicepresidente segundo de la Junta, indicando que "los servicios públicos no se pueden recortar".

Caballero, que presidió la Diputación Provincial durante ocho años, se ha mostrado completamente convencido de que con este nuevo modelo va a haber ayuntamientos que dejen de prestar servicios a sus ciudadanos por no poder afrontar los copagos establecidos.