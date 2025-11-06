Caballero pide a Vox, tras sus críticas al Estatuto, plantearse si es "coherente" estar sentados en el Parlamento de CLM

TOLEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha pedido a los diputados de Vox --tras sus críticas a la reforma del Estatuto de Autonomía de la región-- plantearse si es "coherente" que estén sentados en el Parlamento castellanomanchego "cuando están en contra de la autonomía y de Castilla-La Mancha".

De este modo se ha pronunciado Caballero desde Palermo después de que Vox haya reiterado su oposición al Estatuto. "Es incomprensible absolutamente la posición de los diputados regionales de Vox", ha apostillado Caballero.

"Por un lado son representantes en las Cortes de Castilla-La Mancha, de ahí cobran su sueldo, de ahí reciben subvenciones que luego nos hemos enterado que sirven para financiar a su partido a nivel nacional, pero al mismo tiempo están en contra de la autonomía y de Castilla-La Mancha", ha argumentado el vicepresidente.

Una postura que, para Caballero, es "absolutamente incomprensible" y sin duda, ha dicho, "demuestra muy bien que quizás lo que querrían los dirigentes de Vox en la región es que nuestros derechos, los servicios de los que nos beneficiamos, el bienestar de nuestra región, no se decidiera en Castilla-La Mancha sino que se decidiera en Madrid por un gobierno centralista".

"Todos los hombres y mujeres de Castilla-La Mancha, la inmensa mayoría, voten a quien voten, saben que los intereses de la región, sin duda todo lo que tiene que ver con la sanidad, la educación, el bienestar social, está mejor defendido por un Gobierno regional en Castilla-La Mancha que si dependiéramos de un gobierno de Madrid".

Por tanto, ha proseguido Caballero, lo que se tiene que plantear Vox y sus dirigentes es "si es coherente estar sentados en el Parlamento, cobrar el sueldo, utilizar los dineros que reciben por esa condición para su partido y al mismo tiempo decir que no se quiere que haya autonomía, que no se quiere que haya región, que en definitiva están en contra de que nos organicemos y que seamos nosotros, los castellanomanchegos, los dueños de nuestro destino y de nuestro bienestar".