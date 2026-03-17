Caballero reivindica la defensa de la Junta a la igualdad del medio rural en el acceso a infraestructuras y servicios

Foto de familia de la inauguración en Alhambra, Ciudad Real. - JCCM

CIUDAD REAL 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha defiende la igualdad para el medio rural en el acceso a infraestructuras y servicios. Así lo ha remarcado el vicepresidente segundo del Gobierno regional en su visita a Alhambra con motivo de la inauguración de su velatorio.

Acompañado por su alcaldesa, María Isabel Merino Torrijos, Caballero ha remarcado el compromiso del Ejecutivo autonómico con el mantenimiento y la puesta en marcha de servicios de atención a la ciudadanía y de infraestructuras que mejoren la calidad de vida de quienes viven en pueblos como Alhambra, según ha informado la Junta por nota de prensa. "Quiero felicitar a la alcaldesa y a su equipo de gobierno por el compromiso que tienen con su pueblo y por la implicación con la escuchan y atienden las necesidades de sus vecinos y vecinas".

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha invertido en la localidad más de 3,4 millones de euros en lo que va de legislatura. Se está invirtiendo en servicios como la ayuda a domicilio, la vivienda tutelada, SEPAP itinerante, plan de empleo, ayudas para autónomos y emprendedores, importantes inversiones en el sector agroalimentario, transporte escolar, digitalización de aulas, becas para material o climatización de centros escolares.

En referencia al nuevo velatorio, Caballero ha señalado que "aunque no queremos que se utilice, o que al menos se utilice lo más tarde posible, esta infraestructura es necesaria" ya que facilitará a los vecinos de la localidad el acompañamiento en fallecimientos sin tener que desplazarse a otras localidades.

El edificio del velatorio ocupa 256 metros cuadrados, cuenta con una explanada ajardinada y está preparado con dos salas para facilitar el acompañamiento de manera cómoda y accesible.