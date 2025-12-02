Cabañero celebra que ayuntamientos y diputaciones vayan a poder ejecutar inversiones sostenibles con sus remanentes

El presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero. - DIPUTACION ALBACETE

El presidente de la Diputación de Albacete ha manifestado su satisfacción ante el anuncio realizado este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el acuerdo del Consejo de Ministros que habilita a ayuntamientos y diputaciones a emplear sus remanentes de tesorería para la ejecución de inversiones financieramente sostenibles.

Cabañero ha calificado esta medida como "magnífica" y ha destacado su alcance estratégico para el municipalismo, ha informado la Diputación en nota de prensa.

El presidente provincial ha subrayado que las entidades locales "en su inmensa mayoría tienen sus cuentas saneadas", fruto de una gestión responsable durante los últimos años, y que el hecho de poder aprovechar esos remanentes supone "poner a trabajar el ahorro acumulado de los municipios y diputaciones en beneficio directo de sus vecinos y vecinas".

Cabañero ha destacado que este paso permitirá a las entidades locales impulsar proyectos esenciales en ámbitos clave como inversiones en materia de vivienda, redes de abastecimiento de agua, infraestructuras básicas, sostenibilidad urbana o mejora de servicios comunitarios, siempre bajo el criterio de que dichas inversiones no generen gasto corriente a futuro, garantizando así su sostenibilidad financiera.

"Estas inversiones no son gasto corriente; son actuaciones que consolidan infraestructuras, modernizan servicios y generan eficiencia a largo plazo. Son, como su propio nombre indica, financieramente sostenibles", ha reiterado Cabañero.

Asimismo, el presidente ha valorado el anuncio como una confirmación del compromiso del actual Gobierno de España con el mundo local: "Nos parece una magnífica noticia que viene a corroborar algo que en alguna ocasión he dicho: este es uno de los gobiernos más municipalistas que hemos tenido en nuestro país, y con gestos como este se demuestra una vez más".

Pasos adelante junto a los que, desde el Gobierno de la Diputación de Albacete se reafirma su compromiso con seguir acompañando técnica y financieramente a los municipios de la provincia para optimizar la utilización de estos fondos y traducirlos en mejoras tangibles para la ciudadanía, apostando por un modelo de gestión local sólida, eficiente y orientada al bienestar común.