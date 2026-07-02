Uno de cada diez chicos y chicas en C-LM dedica más de 5 horas diarias a las redes sociales durante la semana lectiva

Foto de familia de la presentación del informe. - UNICEF

TOLEDO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 10,3% de los adolescentes de Castilla-La Mancha dedica más de 5 horas diarias a las redes sociales entre semana. Así lo refleja el informe Infancia, Adolescencia y Bienestar Digital elaborado por Unicef.

En la presentación del mismo en Toledo han participado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor; el director general de Red.es, Jesús Herrero; el vicedecano del Colegio Oficial de Ingeniería Informática de Castilla-La Mancha, Ricardo Pérez Castillo, y el presidente de Unicef Castilla-La Mancha, Eduardo Sánchez Butragueño.

El informe, elaborado con la participación de más de 3.400 jóvenes de entre 10 y 20 años de centros educativos de la región, refleja que el 94,1% de los jóvenes entre 10 y 20 años participa en al menos una red social y el 79,6% en tres o más; 1 de cada 2 tiene más de un perfil en una misma red social, y 1 de cada 10 participa en retos virales, incluso en los últimos cursos de Primaria, el 80,8% ya tiene presencia en alguna red social.

En cuanto a las redes, WhatsApp, con un 82,2% es la más utilizada, seguida de la plataforma de streaming YouTube, con un 80,6%; TikTok, con un 72,7%, e Instagram, con un 65% de los usuarios.

El informe advierte sobre usos problemáticos y adicciones, que afecta al 5,4% de los adolescentes de la región con el uso de redes sociales, un 2% con los videojuegos, y hasta un 2,2% en apuestas y juegos online.

Además, el informe apunta al consumo de pornografía, reflejando que el primer acceso a este tipo de contenidos se produce, de media, a los 11 años, y que un 7,8% de los adolescentes de la región muestra signos de consumo problemático.

Asimismo, refleja que en uno de cada diez menores castellanomanchegos refiere haber sufrido ciberacoso en algún momento, aumentando los casos en la ESO, a pesar que el mayo volumen sigue dándose en alumnado de FP y Bachillerato.

Por otra parte, el informe advierte que el 14,4% del alumnado presenta síntomas claros de malestar emocional, con hasta un 7% con riesgo suicida elevado, significativamente mayor entre las chicas (11,2%) que entre los chicos (3,1%).

Eduardo Sánchez Butragueño, ha señalado que el informe pone de manifiesto la necesidad de acompañar a niños, niñas y adolescentes en su desarrollo en entornos digitales seguros, inclusivos y respetuosos con sus derechos.

"La tecnología forma ya parte central de la vida de la infancia y la adolescencia; pero junto a las oportunidades que ofrece, aparecen también señales de alerta que no podemos ignorar", ha asegurado.

"El bienestar digital de la infancia no es solo una cuestión tecnológica, es una cuestión de salud pública, de derechos y de responsabilidad colectiva. Necesitamos una respuesta coordinada: administraciones, sistema educativo, familias, sector tecnológico y sociedad en su conjunto", ha apuntado.

ESTRATEGIA DE BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL EN LA AULAS

De su lado, Amador Pastor, ha señalado que los poderes públicos tienen mucha responsabilidad en el diseño de un marco que proteja a la infancia y la adolescencia de estos riesgos.

Con este objetivo se puso en marcha la Estrategia Regional de Bienestar Socioemocional en las Aulas, que ha llegado a más de 16.000 docentes y 6.000 familias a través de 86 acciones formativas, de las cuales 16 han sido escuelas de familias.

Amador Pastor ha dicho que estas acciones formativas han estado encaminadas a la prevención de adicciones con y sin sustancia; la salud mental de los adolescentes y el bienestar de toda la comunidad educativa; la prevención del suicidio y conductas autolíticas, así como la educación afectivo sexual y prevención de la pornografía.

Además, tal y como ha recordado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, el Ejecutivo autonómico ha impulsado la celebración de tres ediciones del Congreso de Bienestar Emocional con la participación de más de 600 docentes. Además, se han diseñado y elaborado recursos didácticos específicos como guías educativas.

Por su parte, Jesús Herrero, director general de Red.es -entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial- ha destacado que "la tecnología forma ya parte de la vida cotidiana de niños y adolescentes, por lo que comprender cómo interactúan con ella es una prioridad para construir un entorno digital más favorable para su desarrollo". En este sentido, ha reafirmado el compromiso del Gobierno de España con una transformación digital centrada en las personas, que combine innovación y bienestar.

Asimismo, ha señalado que el estudio Infancia Digital aporta una oportunidad única para conocer mejor la realidad de las nuevas generaciones y reforzar actuaciones que contribuyan a que aprovechen las oportunidades de la tecnología de manera segura, responsable y positiva.

"Hoy los menores no simplemente usan tecnología: crecen dentro de ecosistemas digitales diseñados para captar atención e influir en comportamientos. Por eso ya no basta con hablar de tiempo de pantalla, debemos hablar también de diseño responsable, transparencia algorítmica, educación digital crítica y protección efectiva de la infancia en el entorno digital", ha explicado Ricardo Pérez Castillo, vicedecano del Colegio Oficial de Ingeniería Informática de Castilla-La Mancha.

"Desde el CCII defendemos que la tecnología no es neutral y que la industria tecnológica debe asumir un papel activo en la construcción de espacios digitales más seguros, saludables e inclusivos para niños, niñas y adolescentes. Porque el bienestar digital también se diseña".