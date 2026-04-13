El calendario de ferias temáticas de Guadalajara arrancará el 18 de abril con la de Medio Ambiente

El concejal de Participación Ciudadana, Roberto Narro, acompañado por los concejales José Luis Alguacil y David García. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Participación Ciudadana, Roberto Narro, ha presentado este lunes una nueva edición del programa de Ferias Temáticas de Guadalajara, acompañado por el concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil, y el concejal de Servicios Municipales, David García.

Narro ha destacado que estas ferias "representan una de las grandes apuestas de la ciudad en participación, dinamización social y convivencia".

Ha recordado que, desde la primera Feria de las Asociaciones en 2016, "lo que empezó como una iniciativa para visibilizar el tejido asociativo se ha convertido en un programa completo que llena hasta junio de actividad el Parque de la Concordia, como corazón de las ferias de Guadalajara desde hace más de un siglo".

El concejal ha subrayado que el crecimiento de estas citas ha sido "no sólo cuantitativo, sino también cualitativo", con un aumento constante de visitantes. Ha agradecido el respaldo de la alcaldesa, Ana Guarinos, cuya "firme convicción es fomentar una participación ciudadana real, activa y en la calle, no como un eslogan, sino como una forma de gobierno".

Narro ha anunciado que en 2026 se amplía el número de ferias, dando continuidad a la tradición, pero adaptándola a la Guadalajara del siglo XXI. El calendario comenzará el 18 de abril con la Feria de Medio Ambiente, seguirá con una de las novedades de este año, la Feria de Turismo y Comercio los días 24, 25 y 26 de abril.

El mes de mayo viene completo se inicia con la Feria del Libro, del 7 al 10 de mayo, "que tiene su propia identidad y ha tenido diferentes espacios, pero que ya convive con la Concordia". Después seguirán la Feria de la Ciencia (12 y 13 de mayo), la Feria de las Asociaciones, que este año celebra su décima edición (16 y 17 de mayo), y la Feria Intercultural (23 y 24 de mayo). Como segunda novedad, se incorpora la Feria de la Fotografía, que tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de mayo.

Ya en junio se celebrará la segunda Feria de la Salud, el día 6, coincidiendo con el Día del Deporte. El concejal ha agradecido la implicación de asociaciones, colectivos, técnicos municipales y colaboradores, y animó a todos los vecinos a participar en unas ferias que "son la mejor expresión de una Guadalajara participativa, dinámica y construida entre todos".

LA IV FERIA DE MEDIO AMBIENTE CON ACTIVIDADES FAMILIARES

El concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil, ha detallado la programación de la primera cita del calendario, la IV Feria de Medio Ambiente, que se celebrará el próximo sábado en el Parque de la Concordia, de 11.00 a 20.00 horas.

Alguacil ha destacado que esta feria "se consolida como una cita importante en la ciudad", creando un espacio de encuentro entre ciudadanía, asociaciones, empresas y entidades comprometidas con la sostenibilidad.

Ha subrayado que el objetivo principal es seguir avanzando en la concienciación ambiental y en la promoción de hábitos responsables, recordando que "el respeto al medio ambiente ya no es una opción, sino una necesidad, una obligación".

La feria contará con 15 puestos relacionados con el reciclaje, la biodiversidad, el bienestar animal y otros ámbitos vinculados al entorno natural de Guadalajara. Entre las actividades programadas, Alguacil destacó la participación de la asociación Astroguada, que instalará telescopios para una observación solar abierta al público, aprovechando el interés generado por el próximo eclipse.

También se ofrecerá una charla sobre contaminación lumínica, impartida por Jaime Zamorano, profesor honorífico del Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica de la Universidad Complutense de Madrid. La protectora La Camada volverá a participar con una charla sobre adopción responsable, reforzando la sensibilización en bienestar animal.

El concejal ha anunciado además que se recupera la actividad de plantación de árboles en la finca de Castillejos, suspendida la semana anterior por previsión meteorológica. Participarán cerca de 140 niños nacidos en 2022, en dos turnos coordinados con los centros educativos de la ciudad.

EL RECICLAJE, EJE CENTRAL DE LA JORNADA

El concejal de Servicios Municipales, David García, ha destacado el papel fundamental del reciclaje dentro de la Feria de medio Ambiente, recordando que "no es una acción individual, sino un compromiso colectivo con el futuro". Subrayó que pequeños gestos como separar residuos "reducen el impacto ambiental, ahorran recursos y nos acercan a una ciudad más sostenible".

García ha explicado que la empresa Valoriza desarrollará actividades didácticas durante toda la jornada, con juegos, propuestas musicales y dinámicas especialmente pensadas para los más pequeños, con el objetivo de introducir la educación ambiental en las familias. "Queremos que esta feria no sólo informe, sino que motive e inspire", ha añadido.

Los tres concejales han coincidido en que estas ferias representan un modelo que funciona porque la ciudad participa, y reiteraron la invitación a todos los vecinos para disfrutar de las actividades y contribuir a la construcción de una Guadalajara más sostenible, diversa y activa.