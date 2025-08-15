El calor no impide que la Catedral de Toledo se abarrote para cumplir la tradición de beber agua de los botijos - EUROPA PRESS

TOLEDO 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El calor sofocante que está viviendo Toledo estos días no ha impedido que tanto los toledanos como los visitantes hayan abarrotado la Catedral Primada este 15 de agosto para cumplir con la tradición de beber agua de los botijos con motivo de la festividad de la Virgen del Sagrario.

La jornada festiva ha comenzado con la misa en honor a la Virgen del Sagrario, a la que ha seguido una procesión por el interior del templo, oficiada por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves.

A esta cita, además de los toledanos y visitantes, han acudido el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el presidente regional del PP, Paco Núñez, o la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, entre otros.

Esta festividad conmemora la glorificación de la Virgen del Sagrario en cuerpo y alma, que reina en la Catedral Primada junto con otras imágenes de Santa María como la Virgen del Tesoro, la Virgen Blanca y la Virgen del Altar Mayor, representando la fe de los toledanos y reconocida como protectora de la ciudad y tesoro espiritual e histórico de Toledo.

MANTENER UNA IDENTIDAD

El presidente castellanomanchego, en declaraciones a los medios, se ha congratulado de que "mucha gente" vuelva a Toledo para no perderse esta fiesta. "Es bueno mantener una identidad, que además está abierta a todo tipo de gente y no es excluyente".

"Las ideas como las creencias y las tradiciones se tienen que mantener pero se tienen que mantener sin afrentar, sin buscar broncas, sin ser excluyentes y yo creo que esta es una fiesta en ese sentido muy incluyente. El que no quiera participar de otras cosas solamente con beber del botijo ya se siente partícipe", ha argumentado.

Por su parte, el presidente regional del PP, Paco Núñez, ha aprovechado para felicitar la festividad de la Virgen del 15 de agosto a todos los municipios de la región que hoy celebran sus fiestas, "y que son centenares de ellos en toda Castilla-La Mancha".

Asimismo, la presidenta de la Diputación de Toledo ha felicitado a la ciudadanía por "mantener viva esta tradición que une la fe, la historia y la tradición" de Toledo, animando a seguir celebrando "con orgullo y respeto" una de las fechas más emblemáticas del calendario litúrgico toledano.

VELÁZQUEZ FELICITA A LOS TOLEDANOS

Antes de la misa, el alcalde, acompañado por la Corporación Municipal, ha felicitado a todos los toledanos en el día de la Virgen del Sagrario, patrona de la ciudad y alcaldesa perpetua de Toledo, una fiesta --ha dicho-- "que este año, además, cobra especial relevancia ya que comienzan los preparativos, para la conmemoración del VIII Centenario de la Catedral Primada y, también, en 2026, del centenario de la coronación de la Virgen del Sagrario".

El alcalde ha hecho referencia a la Feria y Fiestas de agosto 2025 que este jueves daban comienzo con una nueva iniciativa, un chupinazo en el balcón del Ayuntamiento junto a una entidad social y el posterior desfile de Gigantes y Cabezudos.

"Establecen un puente entre lo que fuimos y lo que somos y que pone de manifiesto, que la historia y la cultura no solo está en los museos, sino en las calles y en las plazas, en las sonrisas y las miradas de los niños que disfrutan al paso de Gigantones y Cabezudos", ha agregado.

De este modo, Velázquez ha invitado a los toledanos a participar de la Feria y Fiestas "que las disfruten, que generen espacios de convivencia y de relaciones en torno a un programa que se ha preparado con todo el cariño".

Por último, ha agradecido a todas las personas que trabajan "cuando otros están disfrutando y que hacen posible que disfrutemos sin problemas y sin inconvenientes de nuestras fiestas", como son Policía Local, Protección Civil, bomberos, los servicios sanitarios y a los funcionarios del Ayuntamiento, como son los electricistas o los carpinteros, además del personal y técnicos de la Concejalía de Festejos.