El Calvo Sotelo de Puertollano recibe el reconocimiento institucional tras su ascenso a Segunda Federación. - AYUNTAMIENTO

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 12 (EUROPA PRESS)

El Calvo Sotelo de Puertollano CF ha recibido en la mañana de este lunes la copa de campeón de tercera división, que le ha valido el ascenso a Segunda Federación tras su victoria de este domingo ante La Solana, de manos del presidente de la Federación Regional de Fútbol de Castilla-La Mancha, Pablo Burillo, en un acto celebrado en el Museo Cristina García Rodero.

En el evento ha estado presente el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, quien ha agradecido al club que "haya sido capaz de devolver la ilusión a mucha gente".

"Puertollano lleva muy en su corazón el color azul y estábamos esperando este gran día en una ciudad que se está transformando, con una capacidad de resistencia para seguir hacia adelante".

Un ascenso, que según Ruiz, "pertenece a todos, no solo a los jugadores, a la afición o al equipo técnico, sino también a quienes han estado animando en cada partido, a quienes nunca dejaron de creer y a quienes sentimos los colores como parte de Puertollano".

"Este ascenso va más allá de fútbol y representa el espíritu de superación, unión y orgullo que caracteriza a Puertollano", ha recalcado.

"Puertollano necesitaba un revulsivo como este para volver a creer en su capacidad de superación y en el orgullo de pertenecer a esta ciudad", ha concluido.

Por su parte, el presidente de la Federación Regional de Fútbol, Pablo Burillo, ha felicitado al club por el doble ascenso de esta temporada, tanto de la primera plantilla como de la cantera "que son el futuro del Calvo Sotelo, un equipo referente en Castilla-La Mancha".

CON LOS PIES EN EL SUELO

El presidente del club, Enrique Madrid, ha reconocido que "ahora viene un intenso trabajo con una nueva liga y la Copa del Rey por delante, pero lo vamos a intentar con los pies en el suelo, no vamos a hacer locuras, pero vamos a ir a por todas".

Madrid ha agradecido el esfuerzo de los once componentes de una junta directiva "que sin nada a cambio y solo por el sentimiento a unos colores apostaron por este proyecto". "Nos llamaban locos, con el objetivo de salir del pozo de la tercera, nadie daba un duro por nosotros, pero apostamos por la continuidad", ha finalizado.

De su lado, el entrenador, Javi Sánchez, ha agradecido su implicación al Ayuntamiento de Puertollano, directiva, Federación de Fútbol, jugadores y aficionados.