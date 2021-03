Calzada de Calatrava convoca en agosto su Festival Internacional de Cine y abre concurso en 11 categorías

CIUDAD REAL, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, a través de la Concejalía de Cultura, con la colaboración de la Universidad Popular y la Asociación Cultural de Cine Pedro Almodóvar, es el organizador del VIII Festival Internacional de Cine de Calzada de Calatrava, en la Ruta Cinematográfica Pedro Almodóvar. Esta octava edición del Festival, se celebrará del 6 al 21 de agosto de 2021 y el plazo para la presentación de obras finaliza el 16 de mayo.

En la categoría de Largometraje podrán presentarse a concurso trabajos de ficción nacionales e internacionales con una duración mínima de 60 minutos (no se admiten documentales). Dirigido a jóvenes realizadores y realizadoras hasta los 35 años, de cualquier nacionalidad y a partí de 36 años que no tengan más de dos películas en su haber. Hasta el momento ya se han presentado a concurso unos cincuenta largometrajes, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Las películas seleccionadas optarán a los 11 galardones que hay previstos en esta sección. Se otorgará un premio a la 'Mejor Película', dotado con 1.000 euros y estatuilla del festival; 'Mejor Producción Nacional', dotado con 500,00 eurs y estatuilla del festival. Además, se entregarán trofeos para Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Actor de reparto, Mejor Actriz de reparto, Mejor Guión, Mejor Banda Sonora original, Mejor Fotografía y Premio del Público a la mejor película.

La entrega de premios será el día 21 de agosto de 2021 en la gala de clausura, que tendrá lugar a las 20.30 horas en el espacio que la organización estime oportuno, teniendo en cuenta las posibles disposiciones que en materia sanitaria pudieran estar vigentes.

Cada participante podrá presentar sus obras a través de las plataformas MOVIBETA, CLICK FOR FESTIVAL y FESTHOME. Las películas se podrán presentar en cualquier idioma siempre y cuando vayan subtituladas en español. La fecha de producción no será anterior al 1 de enero de 2019, fecha elegida "debido a que la pandemia impidió la producción en el 2020", además, "queremos dar la oportunidad para que estas obras vean la luz y que el gran público pueda disfrutarlas", según dice el edil de Cultura, quien también muestra su "apoyo y agradecimiento a todas las personas del sector de la cultura en general y del cine en particular, que tan mal lo están pasando".

Las bases completas están disponibles en la web del festival (www.festivaldecinedecalzada.es). También en la página de Facebook: www.facebook.com/FestivalDeCinedeCalzada/, además de la web municipal www.calzadadecalatrava.es y redes sociales municipales.

El concejal de Cultura de la localidad, José Antonio Valencia, a su vez presidente del comité organizador del Festival Internacional de Cine calzadeño, ha asegurado que la cita es de especial importancia, al igual que el resto de festivales de este tipo, que no sólo son un espacio de desarrollo para cineastas sino también "un punto importante para la cultura y la educación".