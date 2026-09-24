La Cámara de Comercio Ciudad Real creará una Oficina de Sostenibilidad para impulsar la competitividad empresarial

Foto de familia de la inauguración del I Foro de Sostenibilidad en Ciudad Real. - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Ciudad Real se ha marcado como objetivo poner en marcha en 2028 una Oficina de Sostenibilidad desde la que acompañar y asesorar a las empresas de la provincia ante un ámbito que la institución considera ya determinante para su competitividad y para afrontar los cambios en los modelos de negocio.

El anuncio lo ha realizado este jueves el presidente de la Cámara, José Luis Ruiz, durante la apertura del I Foro de Sostenibilidad, una cita que ha colgado el cartel de completo con sus 150 plazas y que ha reunido, entre otros, al meteorólogo Mario Picazo; al exlíder de Ciudadanos, ahora consultor, docente y asesor de liderazgo, Albert Rivera; y a la consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia Franco.

Bajo el lema 'El nuevo liderazgo empresarial', el foro ha servido precisamente para poner sobre la mesa la idea de que la sostenibilidad ha dejado de ser una cuestión limitada a las emisiones o al cambio climático para convertirse en un factor que influye directamente en la competitividad, la gestión de los recursos, la relación con los consumidores y el futuro de las propias compañías.

Ruiz ha defendido que la sostenibilidad debe entenderse como "una forma de entender el negocio" que va mucho más allá de las emisiones o del cambio climático y que será cada vez más importante para que las empresas puedan seguir avanzando y siendo competitivas.

En este sentido, ha indicado que la Cámara quiere convertirse en un nuevo "compañero de viaje" para las empresas de la provincia, del mismo modo que ya lo hace en ámbitos como la digitalización o la internacionalización.

La institución ya ha comenzado a prestar asesoramiento en materia de sostenibilidad y pretende reforzar esta línea de trabajo hasta culminarla, en 2028, con la puesta en marcha de una oficina específica.

PICAZO: ADAPTARSE A UN CLIMA "MÁS EXTREMO"

Uno de los principales reclamos de la jornada ha sido el meteorólogo y divulgador Mario Picazo que, momentos previos al comienzo del foro, ha puesto el foco en la necesidad de adaptar la actividad económica a un entorno cada vez más vulnerable y condicionado por los efectos del cambio climático.

Picazo ha señalado que su intervención estaría centrada precisamente en ese escenario y en la forma de aprovechar mejor los recursos disponibles, con especial atención a un territorio como Castilla-La Mancha y a sectores muy ligados al medio natural, como el vitivinícola.

Picazo ha incidido en la necesidad de adaptarse "a un escenario climático cada vez más extremo", pero ha advertido de que ese contexto no tiene por qué implicar necesariamente un deterioro del territorio si se aprovechan mejor los recursos disponibles y se apuesta por una gestión más eficiente.

El meteorólogo también ha destacado el cambio que se está produciendo entre los propios consumidores, cada vez más atentos, según ha indicado, a que los productos que adquieren sean más sostenibles y "más verdes".

RIVERA: "LA SOSTENIBILIDAD NO DEBE SER UNA MULTA"

Por su parte, Albert Rivera ha abordado la sostenibilidad desde el punto de vista del liderazgo empresarial y ha reclamado que deje de contemplarse exclusivamente como una obligación normativa.

Rivera ha defendido que la sostenibilidad no debe plantearse únicamente desde "la obligación, las sanciones o la burocracia", sino como un compromiso asumido por las propias empresas y vinculado a una nueva forma de ejercer el liderazgo y de relacionarse con la sociedad.

Rivera ha planteado que las compañías deben tener presentes no solamente sus propios intereses, sino también las demandas de la sociedad, y ha vinculado este reto con "el futuro de la España rural".

Además, ha advertido de que la transformación de los hábitos de consumo terminará empujando a las propias empresas hacia modelos sostenibles.

"Tenemos que entender que nuestros clientes quieren que seamos sostenibles y el cliente siempre tiene razón", ha resumido.

FRANCO: "NO PODEMOS DAR PASOS ATRÁS"

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha felicitado a la Cámara por incorporar este nuevo ámbito a su trabajo con el tejido empresarial y ha considerado que la futura Oficina de Sostenibilidad completa servicios ya consolidados de apoyo a las compañías.

Franco ha defendido que la sostenibilidad está presente en la estrategia económica del Gobierno regional y ha advertido de que las empresas que incorporen estos criterios estarán en mejores condiciones para competir, exportar y atraer inversión extranjera.

En este contexto, ha defendido que, pese a que algunos países estén cuestionando o revisando determinadas políticas vinculadas a la sostenibilidad, Castilla-La Mancha y España no deben apartarse de esa hoja de ruta ni "dar pasos atrás" en los compromisos asumidos.

La consejera también ha reclamado una mayor claridad a las instituciones comunitarias, especialmente en un momento en el que Europa está revisando ritmos y exigencias vinculadas a la descarbonización ante la falta de determinadas materias primas y un contexto geopolítico cada vez más convulso.