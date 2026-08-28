Camiones cisterna paliarán la falta de agua en municipios de la Mancomunidad del Pusa el próximo lunes

La directora general del Agua de Castilla-La Mancha, Montserrat Muro, en reunión con la Mancomunidad del Pusa - JCCM

TOLEDO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha activará el próximo lunes, 31 de agosto, por la mañana, un dispositivo de emergencia para garantizar el abastecimiento de agua en cuatro municipios de la Mancomunidad del Pusa: Retamoso de la Jara, Espinoso del Rey, San Martín de Pusa y Santa Ana de Pusa, mediante camiones cisterna.

Así lo ha señalado la directora general del Agua de Castilla-La Mancha, Montserrat Muro, destacando que, ante el agotamiento inminente de sus fuentes de captación habituales, el Ejecutivo de García-Page, "sensible ante la emergencia que pueden sufrir estas localidades que carecen de sondeo alternativos y agotarán sus reservas en apenas tres o cuatro días".

"Hemos decidido, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible con la entidad pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha aportar los recursos necesarios que les garanticen agua potable".

Estas actuaciones se van a adoptar tras la solicitud de colaboración por parte del presidente de la Mancomunidad y alcalde de San Bartolomé de las Abiertas, Esteban Benito, tal y como ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.

"No podíamos ignorar esta petición, puesto que aunque hay más municipios que pueden verse afectados por el descenso del nivel en la presa que les abastece, estos tienen captaciones alternativas de abastecimiento para afrontar periodos de escasez, algo que no sucede con las cuatro poblaciones reseñadas que dependen por completo de una captación superficial que se ha quedado sin recursos", ha explicado Muro.

Por este motivo, el Ejecutivo autonómico aportará los recursos necesarios a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y esperan que otras administraciones, como la Diputación de Toledo colaboren también para paliar esta situación tan complicada de los ayuntamientos en un momento tan complejo. "Porque la escasez de agua es un problema recurrente en la Mancomunidad del Pusa durante los meses de verano y además este año las lluvias de mayo no han sido suficientes", ha recalcado.

La directora general del Agua ha informado que más allá de la respuesta inmediata, el Gobierno de Castilla-La Mancha "trabaja ya en soluciones a medio y largo plazo para que estos municipios no vuelvan a sufrir situaciones de desabastecimiento".

"Estamos realizando los trámites administrativos necesarios para contratar de manera urgente diversas actuaciones; el primer objetivo es localizar nuevas captaciones subterráneas mediante la ejecución de nuevos sondeos, así como la contratación del equipamiento, maquinaria y sistemas de bombeo necesarios para ponerlos en funcionamiento a la mayor brevedad posible, dotando así a estos municipios de una fuente de suministro alternativa ante esta situación", ha concluido Montserrat Muro.