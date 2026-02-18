Los campamentos de verano de la Diputación de Toledo ofrecen 700 plazas para toledanos entre 7 y 17 años

Presentación de los campamentos de verano. - DIPUTACIÓN

TOLEDO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Bienestar Social, Familia y Juventud de la Diputación de Toledo, Daniel Arias, ha presentado este miércoles el programa de campamentos de verano que el Gobierno provincial ha preparado para los toledanos de entre 7 y 17 años.

Se ofrecerán en total 700 plazas, y al igual que el año pasado, un 10% de las plazas de los campamentos de pre-benjamin, benjamín, infantil y multiaventura se reservan para niños y jóvenes con discapacidad diversa y/o enfermedades raras.

Acompañado por la jefa de sección de Familia y Juventud, Concepción Magán, el vicepresidente ha destacado que el objetivo de la institución provincial es que "disfruten de actividades en plena naturaleza durante su periodo vacacional, conozcan la forma de vida de cada punto de la provincia y favorezca la inclusión social de los participantes". "Se pretende que disfruten y se diviertan a través de actividades de ocio y tiempo libre", ha señalado.

Por segundo año, se reserva un 10 por ciento de las plazas para niños y jóvenes con discapacidad diversa y/o enfermedades raras, correspondiendo a cada asociación elegir a los afortunados, en función de las plazas existentes en cada semana y modalidad.

Para hacer que la estancia de estos chicos y chicas sea lo más agradable posible en los campamentos estarán acompañados por una persona encargada de atenderles durante su estancia y de ayudarlos en la realización de tareas y actividades.

CINCO CAMPAMENTOS

El vicepresidente ha explicado los detalles de cada uno de los cinco campamentos, dejando claro que "presentamos 5 modalidades de campamentos y accesibles económicamente. Todos costarán 100 euros excepto el que se celebra en Galicia que costará 250 euros.

Así, ha detallado que el Campamento Pre-benjamin, para niños de 7 y 8 años, se celebrará en la pedanía de La Rinconada, situado en el término municipal de La Puebla de Montalbán. Se alojarán en un albergue, con dos turnos de 45 plazas cada uno, entre el 6 de julio y el 9 de agosto.

El Campamento Benjamín, para 9 y 10 años, se llevará a cabo en el Complejo Ecoturístico 'La Dehesa Boyal', situada en los Montes de Toledo, en el término municipal de Los Yébenes, y se alojarán en un albergue. Este campamento contempla un total de tres turnos, con 50 plazas cada uno, repartidos entre el 13 de julio y el 9 de agosto.

El Campamento Infantil, para 11, 12 y 13 años, tendrá lugar en las cabañas de madera del 'Campamento El Piélago', situado en plena Sierra de San Vicente, en el término municipal de Navamorcuende, con un total de 300 plazas, en cinco turnos de siete días, entre el 6 de julio y el 5 de agosto.

El Campamento Multiaventura se destina a jóvenes de 14, 15, 16 y 17 años, es decir, nacidos de 2008 al 2011. En el complejo 'Adventrix' en la finca Piedralrey en Toledo, alojándose en cabañas de madera. Se desarrollará en un turno, entre el 13 de julio al 19 de julio, con 60 plazas disponibles.

El Campamento Náutico volverá desarrollarse en Portonovo, en Rías Baixas, en el Albergue-Residencia del Colegio Abrente, en Portonovo, para jóvenes de nacidos de 2009 a 2012. Con dos turnos, entre el 1 y 16 de julio y un máximo de 100 plazas.

Para la adjudicación se seguirán los siguientes criterios de selección diseñados para garantizar una representación equitativa y diversa en los campamentos.

Se considerarán criterios como localidad, renta familiar y el orden de recepción de las solicitudes, en caso de empate. El plazo ya está abierto y podrán solicitar plaza hasta el próximo 2 de marzo en el registro de la Diputación o a través de la Sede Electrónica.