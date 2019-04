Candidato Unidas Podemos-IU en Toledo no dejará que gobierne la derecha en la ciudad

Publicado 04/04/2019 12:13:21 CET

Entre sus prioridades, aboga por que Toledo no sea un lugar que se llene los viernes y "se vacíe el domingo por la tarde"

TOLEDO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Unidas Podemos-IU a la Alcaldía de Toledo, Txema Martínez, ha manifestado que "no dejará que gobierne la derecha" en la ciudad aunque aún no se plantea pactos de gobierno con los socialistas--como el actual entre PSOE y Ganemos en el Consistorio--, ya que su prioridad es negociar o gobernar con "programas no con personas".

Martínez ha ofrecido una rueda de prensa después de que la Asamblea de IU le ratificara este miércoles como candidato a la Alcaldía por una "amplísima y abrumadora mayoría", junto al coordinador provincial de Izquierda Unida, Mario Gómez, y a la 'número dos' en la candidatura de Unidas Podemos-IU por la ciudad, Olga Ávalos.

Tras la renuncia a encabezar las listas de esta confluencia del portavoz de Ganemos en el Ayuntamiento, Javier Mateo, el pasado viernes, Martínez ha señalado que "últimamente" no ha hablado con él sobre este relevo.

Preguntado por si este cambio puede generar desilusión en los votantes, Martínez ha señalado que si se tratara de personas podría haber "ilusión o desilusión" a partes iguales según la perspectiva, pero si el centro está en un "acuerdo entre organizaciones que promueve un proyecto transformador" el objetivo, ha asegurado, es "mantener la ilusión".

Además, sobre si aspiran a superar la presencia de los cuatro concejales de Ganemos Toledo en el Consistorio de la presente legislatura, Martínez ha confiado en salir "a ganar". "Si convencemos podremos tener 7, 8 o 9, y si no convencemos ya nos fustigaremos durante varios días", ha comentado en tono distendido.

ACUERDO CON PODEMOS SÍ O SÍ

Desde Izquierda Unida dan por hecho que el acuerdo con Podemos para ratificar la candidatura de Martínez "va a haber sí o sí", pues desde que los secretarios de Organización de Podemos e Izquierda Unida, María Díaz y Jorge Vega, respectivamente, anunciaran el acuerdo, quedó claro que los primeros puestos los sustentaría IU y el tercero y cuarto sería para Podemos.

Tal y como ha supuesto Mario Gómez, el tercer puesto en la candidatura será para Pedro Labrado y el cuarto para Helena Galán, ambos de Podemos, aunque ha precisado que será Podemos quien reafirme esta decisión.

PROPUESTAS y LÍNEAS ROJAS

Entre los aspectos a mejorar en Toledo, Martínez se plantea cambiar el modelo de ciudad, para que no sea un lugar que se llene los viernes y "se vacíe el domingo por la tarde" y funcione con un esquema de fin de semana, pues, ha afirmado, tiene otros puntos económicos relevantes que pueden generar riqueza como el polígono industrial.

Otro de los aspectos a abordar es la regulación del tráfico en el Casco Histórico, que se debe centrar "mucho más en la persona que en las empresas", sin que haya "miedo a afrontar el debate la peatonalización" que se combine con la "llegada de suministro de productos por parte de las empresas".

Sobre el proyecto del parque Puy du Fou en la ciudad, ha manifestado que no es un modelo "que cree estabilidad y futuro de la ciudad", porque "crea contratos pero no crea empleo", al tiempo que ha considerado que posiblemente no "cumpla con los criterios legales ambientales".

En definitiva, Txema Martínez defiende un proyecto que genere "la ilusión suficiente para construir una alternativa de izquierda, sostenible con el medio ambiente, feminista y enfocada en los jóvenes", que quiere contar activamente con todos los agentes sociales de la ciudad.

Como líneas rojas para posibles pactos con otros partidos, Martínez ha precisado que no permitirán "las políticas liberales y liberalizadoras de los derechos de los ciudadanos o las privatizaciones" y ha puesto como ejemplo de esta privatización el aumento de plazas de aparcamiento de zona azul en la ciudad.