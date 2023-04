Cañizares promete simplificar trámites administrativos y abrir las puertas del Ayuntamiento de Ciudad Real si gobierna

CIUDAD REAL, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Simplificar trámites administrativos, abrir las puertas del Ayuntamiento de Ciudad Real e iniciar una campaña de orgullo de ciudad, son las tres primeras medidas que pondrá en marcha el candidato del PP a la Alcaldía de Ciudad Real, Paco Cañizares, si logra gobernar tras las elecciones del próximo 28 de mayo.

En una entrevista concedida a Europa Press, Cañizares explica que "no puede ser" que los procedimientos "se eternicen". "Hay que hacer que los procedimientos sean mucho más sencillos y que los actos comunicados de los empresarios a la hora de iniciar su actividad sea la forma habitual de funcionar en el Ayuntamiento, y que el Ayuntamiento luego supervise lo que se hace por parte de los empresarios". Según ha destacado, ésta "es una medida clave" para la atracción de riqueza y empleo para la ciudad.

Otro tema vital para la ciudad y sus vecinos, según Cañizares, es abrir la puerta del Ayuntamiento "otra vez"; que los vecinos puedan entrar al Ayuntamiento hacer las gestiones y que "no sea un búnker cerrado". Según critica, "ahora en todas las dependencias del Ayuntamiento hay un vigilante de seguridad impidiendo a la gente que entre a realizar las gestiones".

"Ya ha pasado la pandemia, tenemos que recuperar cierta comunicación con los ciudadanos que se ha perdido durante este tiempo, no por culpa de los ciudadanos, sino porque el equipo de Gobierno no ha apoyado necesariamente lo que tenía que ser una administración nueva y moderna, con un desarrollo digital importante, que no lo tenemos, y con muchos más medios materiales y personales para poder atender al ciudadano", recalca el candidato 'popular'.

La tercera medida citada por Paco Cañizares que pondrá en marcha si consigue gobernar será la de iniciar una campaña de orgullo de ciudad porque, según afirma, "necesitamos recuperar los valores de la ciudad y necesitamos recuperar que Ciudad Real vuelva a sentirse orgullosa de ser la capital de una provincia extraordinaria".

Según lamenta Cañizares, en estos ocho años Ciudad Real "ha dejado de ser el referente en muchísimas cosas para la provincia". "Necesitamos una campaña de valorar lo que tenemos, de nuestras tradiciones y de nuestra calidad de vida", así como conseguir atraer a gente que quiera venir a vivir, estudiar y trabajar a Ciudad Real.

Algo que está haciendo mucho daño a la ciudad, advierte, son los problemas que está habiendo con el AVE. "La gente se arrepiente de haberse venido a vivir a Ciudad Real", algo que, a juicio del candidato del PP, es "catastrófico" para una ciudad y "no nos lo podemos permitir", ha sentenciado Paco Cañizares.

ZBE Y TRASLADO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA

En otro orden de cosas, Cañizares ha hablado sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Ciudad Real, declarando que primero hay que estudiar qué tipo de zona de bajas emisiones es buena para la ciudad y luego tomar decisiones al respecto. "Por supuesto que hay que tener una zona de bajas emisiones porque lo exige la ciudad y es bueno para mantener una calidad de vida en la ciudad pero no se puede hacer con criterios sin ningún tipo de objetividad", ha avisado el candidato.

En opinión de Cañizares, éste ha sido "uno de los mayores disparates" que ha intentado hacer el equipo de Gobierno, que se suman a otros que, según afirma, han sido de la mano del Gobierno de Castilla-La Mancha como es la decisión de trasladar todas las oficinas de la Junta al antiguo hospital del Carmen.

"Por desgracia", apostilla, va a ser "complicado" pararlo porque la Junta se está gastando "casi 40 millones de euros" en arreglar un edificio para cambiar las oficinas de la Junta de Castilla-La Mancha. "No es defendible que la mayor inversión de la Junta en Ciudad Real sean sus oficinas. No tiene ningún sentido, lo que necesitamos es atraer riqueza, empleo, industria, actividades nuevas", apunta.

Con esta decisión además, a su juicio, se desprotege "una de las joyas" que hay en Ciudad Real como seña de identidad de ciudad que es el centro, "que no se parece a otras ciudades de la región", porque es un centro "muy vivo". "Si sacamos la actividad administrativa del centro vamos a perjudicar a los bares, a los restaurantes, a las tiendas, y eso puede cambiar totalmente la estructura de ciudad".

Además, ha criticado al actual equipo de Gobierno --formado por Ciudadanos y PSOE-- por su falta de proyección de la ciudad lamentando que Ciudad Real no haya "hecho nada" para celebrar el Centenario del nacimiento de Alfonso X El Sabio. "No podemos permitirnos el lujo que una ciudad deje perder ocasiones de reivindicarse", ha advertido Cañizares, quien también ha recriminado al Gobierno municipal su falta de trabajo para atraer empresas, el hecho de que Ciudad Real esté "sucia", abandonada y no cuente con nuevas grandes infraestructuras.

La falta de presupuestos participativos y la no creación de empleo, son otros de los "fracasos" que a juicio de Cañizares hace que estos últimos 8 años hayan sido "un tiempo perdido" para una ciudad que "tiene que replantearse su futuro".

"La gente está demandando un cambio en Ciudad Real, Castilla-La Mancha y España", se ha mostrado convencido Cañizares, que asegura que las perspectivas electorales del PP son "buenas" y confía en gobernar. Además, el candidato 'popular' ofrece una candidatura con gente que va a ser de Ciudad Real, "preparada", con trayectoria e ilusión y "con ganas de darle un cambio" a la ciudad.

También se ha comprometido a ser "más reivindicativo" con el resto de administraciones ya que existen "anuncios históricos" como, por ejemplo, la autovía Ciudad Real-Toledo que "se ha anunciado ya 27 veces" y sigue sin ser una realidad o la A-43. "Son proyectos importantes que pueden hacer que Ciudad Real sea un nudo importante de comunicaciones y poder tener un desarrollo logístico que no lo hemos tenido en este tiempo teniendo cualidades importantes".

Dicho esto, ha señalado que Ciudad Real se ha convertido en la capital "con los impuestos más caros de toda España", algo que hace difícil, a su entender, atraer inversiones y empleo para la ciudad.

ABIERTO A LLEGAR A ACUERDOS

Sobre las política de pactos después de las elecciones, Cañizares ha manifestado que su partido tiene claro que las políticas que tiene que hacer el PP "son las del PP", porque demuestran que "son las que funcionan". No obstante, ha dejado claro que el PP está abierto a llegar a acuerdos con quien quiera participar en "ese cambio de la ciudad" pero "sin ningún tipo de planteamiento apriorístico que nos haga de forma indefectible tener que pactar con unos y no con otros".

"La gente tiene que tener claro que el objetivo fundamental debe ser gobernar una ciudad", ha aseverado Cañizares, quien ha afeado que durante estos años "el Ayuntamiento se haya preocupado del Ayuntamiento" y no se haya preocupado de dinamizar la ciudad. "Nosotros queremos que la participación sea mayor" para conseguir un Ayuntamiento "con las puertas abiertas" y con la mano tendida para aquellos proyectos e ideas que dinamicen la ciudad y produzcan un cambio.