Carmen Picazo seguirá al frente de Cs C-LM y prepara el terreno para "pelear" ante la cita electoral europea

La líder de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, ha confirmado que seguirá al frente de la formación naranja , "si así lo deciden partido y afiliados", y encara las elecciones europeas con "ánimo y ganas de luchar".

"Hay que pelear por ese espacio, la gente nos dice que se han sentido huérfanos, es el momento de pelear y luchar por lo que uno cree", ha aseverado en una entrevista con Europa Press.

En este sentido, Picazo ha señalado que desde el partido continúan trabajando "en los asuntos que realmente importan", sin hacer "mucho ruido" ni hablar "de temas banales", lo que espera que se traduzca en un mejor resultado electoral en comparación con la última cita nacional.

"Espero que sí, espero que se mejoren los resultados en las elecciones europeas, yo he visto en Castilla-La Mancha trabajar a equipos de Ciudadanos dentro de los gobiernos y lo han hecho bien, pero no les han votado luego, espero que eso cambie, me niego a pensar que lo que hay que hacer es no trabajar o hacerlo mal", ha esgrimido.

Picazo seguirá a la cabeza de la formación a nivel regional, convencida de estar "en la opción correcta" y "más honesta". Sobre revisar su liderazgo, ha señalado que, por el momento, está constituido el Comité Autonómico con unos coordinadores provinciales, pero no hay fecha prevista para dicha revisión. "Llegado el plazo pues se hará, por eso no hay ningún problema".

Coordinadores provinciales en los que ha depositado su "total confianza" y de los que dice estar "muy orgullosa". "Hemos reorganizado el partido y creo que es el momento en el que contamos con personas muy involucradas, no es que antes no las hubiera, pero ahora contamos con personas de Ciudadanos, que creen en este proyecto liberal, por lo que partimos con fuerza y muchas ganas", ha asegurado.

A nivel orgánico, el partido mantiene abierta la sede regional, situada en la calle Marqués de Molins, en Albacete, y cuenta con más de un centenar de afiliados en Castilla-La Mancha. "Son más de un centenar de personas comprometidas, que están aquí y que tienen muchísimas ganas de trabajar para volver a estar presentes", indica.

PICAZO CRITICA LA MAYORÍA ABSOLUTA Y ACUSA A PAGE DE "PROPAGANDISTA"

Sobre este primer medio año de legislatura del nuevo Gobierno regional, Picazo hace un balance "pobre y sin diferencias" , criticando la mayoría absoluta. "En estos seis meses veo poco, no he notado ningún cambio, además, tienen mayoría absoluta, y las mayorías absolutas y sin contrapeso alguno no son para nada buenas, igual que estar en el poder mucho tiempo".

A su vez, Picazo ha acusado al presidente regional, Emiliano García-Page, de "propagandista", reprochándole su actitud en lo relativo a la Amnistía. "Page es un experto en marketing, cuenta lo que cree que todos queremos oír, criticó mucho a Sánchez, pero luego a la hora de la verdad siempre acaba haciendo lo mismo, que es darle la razón".

Críticas también a PSOE y PP por la "opacidad" con la que considera que están llevando las negociaciones para el nuevo Estatuto de Autonomía, el cual, una vez esté consensuado, se abrirá a alegaciones.

CS PEDIRÁ MÁS DIGITALIZACIÓN Y AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO

Será entonces momento de pedir y reivindicar, una oportunidad que Ciudadanos aprovechará para demandar más ayudas al emprendimiento, una mayor modernización de la industria y el sector primario , y una reestructuración de los puestos de trabajo, todo ello poniendo el foco en la digitalización.

"El Estatuto debe actualizarse al siglo XXI y creo que hay un tema que se trata muy poco y que dará que hablar en los próximos años, que es la digitalización y la Inteligencia Artificial, que pueden llegar a eliminar algunos puestos de trabajo, por eso creo que deberíamos plantearnos una reestructuración de estos puestos, dar opciones y, sobre todo, atraer riqueza a esta región", ha defendido.

De igual modo, defiende la necesidad de "aprovechar mucho más" los fondos europeos Next Generation. "Se está perdiendo la oportunidad con los fondos, nos queda poco más de un año para poder invertirlos y ejecutarlos, vamos muy lentos", ha lamentado, reprochando una vez más "la falta de información".

En cuanto a peticiones al Gobierno autonómico para mejorar la comunidad, Picazo se muestra "especialmente preocupada" por la educación. "He peleado mucho y me he llegado a enfadar de verdad en el atril por la educación, tenemos unos datos catastróficos, ahí está el informe PISA, o trabajamos en la educación o vamos a tener serios problemas en el futuro". Pide también una evaluación de las políticas, "para saber a dónde van los millones invertidos", y medidas para mejorar la salud mental.

Respecto al Ejecutivo de Pedro Sánchez, Picazo exige una "financiación justa para Castilla-La Mancha" e "igualdad". "No pido más que Cataluña, ni Valencia, ni el País Vasco, estoy pidiendo que todos los españoles sean iguales vivan donde vivan, todos tenemos derecho a una sanidad y una educación de calidad", ha dicho, para finalizar mostrando su preocupación por el futuro. "Creo que no se están repartiendo igual los fondos que llegan de España, con lo cual, algunos lo vamos a tener muchísimo más difícil", ha concluido.