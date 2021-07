Carnicero (PP) amenaza con una querella contra Simón (PSOE) si no se retracta al atribuirle acoso a una funcionaria

GUADALAJARA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Guadalajara, Jaime Carnicero, ha instado a la secretaria local del PSOE y portavoz socialista en el Consistorio, Sara Simón, a retractarse públicamente antes del pleno del próximo 30 de julio, de las difamaciones y calumnias vertidas contra su persona atribuyéndole mobbing contra una funcionaria y exdirigente socialista, Araceli Muñoz, y anuncia que, si no lo hace, se verá obligado a interponer una querella criminal contra ella.

Acompañado de los concejales del Grupo Municipal Popular, Carnicero ha desmentido las difamaciones vertidas contra su persona y contra la persona del anterior alcalde, Antonio Román, acerca de una "supuesta condena judicial contra ellos motivadas por acoso laboral hacia una exdirigente socialista".

"En política no todo vale, y el alcalde, por boca de la portavoz Sara Simón, utiliza de forma ruin afirmaciones del todo falsas y que no tienen ningún soporte judicial por lo que de manera inmediata debe retractarse o de lo contrario me veré obligado a interponer la oportuna querella criminal", ha señalado en nota de prensa.

Araceli Muñoz daba a conocer la pasada semana a los medios una sentencia judicial del Tribunal de Albacete que obliga al Ayuntamiento a indemnizarla con 13.704 euros por el mobbing tras incorporarse como funcionaria después de pasar unos años dedicada a la vida pública, concretamente en la etapa del alcalde popular Antonio Román y Jaime Carnicero como teniente de alcalde.

Según Carnicero, las sentencias recaídas en este asunto excluyen expresamente de una responsabilidad personal de los anteriores dirigentes del Partido Popular y ha asegurado que la actuación llevada a cabo por el anterior equipo de Gobierno se ajustó en todo momento a las directrices e informes técnicos realizados por los funcionarios del del Ayuntamiento y que han sido objeto del presente litigio judicial.

Para el dirigente del PP, esto no es más que una "cacería política" iniciada por el actual alcalde, Alberto Rojo, contra el equipo de Gobierno anterior y en concreto contra él.

Y ante la petición de reprobación que va a llevar a pleno el Grupo Municipal del PSOE contra él y contra Román, Carnicero ha manifestado que es tercera vez que le van a reprobar en dos años excusándose en falsedades e invenciones. "Ahora con el caso en cuestión proceden igual, me atribuyen una responsabilidad que no solo no me compete sino que además los propios juzgados excluyen expresamente", ha añadido.

Para Carnicero, el verdadero motivo del recurso planteado por la exdirigente socialista no ha sido otro que el económico, ya que ante la petición que hizo al Juzgado de 40.000 euros éste le atribuyo 2.000 euros, motivo por el cual recurrió al Tribunal de Justicia de Albacete hasta conseguir 13.709 euros, cantidad que lejos de ser recurrida ahora por el Consistorio, no se hace, dejando entrever que podría ser porque se trata de una exdirigente del partido socialista.