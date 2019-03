Casado dice que el 50% del voto a Vox y el 40% a Cs en provincias como Guadalajara no dará escaño a estos partidos

Publicado 04/03/2019 12:57:57 CET

Aboga por que el Estado haga auditorías en las competencias a las comunidades autónomas que permitan comprobar si se gestiona "con rigor"

MADRID/TOLEDO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado que no quiere utilizar la expresión 'voto útil' pero ha explicado que en las provincias que en las generales eligen meno de seis diputados, el apoyo a los partidos nuevos no se traduce en escaños. "Soy rigurosos, no hago una apelación al miedo sino al realismo y a la urgencia de que en España haya cambio", ha dicho.

Y ha puesto ejemplos concretos: en provincias como Ávila, Orense, Guadalajara o Soria, el 47 por ciento del voto a Vox y casi el 40 por ciento del voto a Ciudadanos, ha precisado, no dará lugar a la elección de un diputado para estos partidos. Esos votos, según el relato de Casado, van a parar por efecto de la ley electoral "muchas veces a Podemos o al PSOE".

Quien elija estas opciones en provincias de este tamaño, "que sepa con todo el respeto, no quiero ser peyorativo, que su voto vale la mitad que si vota a la opción mayoritaria, y ahí lo dejo", ha concluido.

REFORMA SEVERA DE ESPAÑA

De igual modo, ha asegurado que si gobierna tras las elecciones generales de abril planteará una "reforma severa" de España para evitar la recesión económica y para que no se pueda negociar la secesión de Cataluña, y ha dicho que lo hará aunque se le ponga "muy difícil" concluir la legislatura.

"No vengo a perpetuarme en el poder, aguantaré el tiempo que aguante. España necesita una reforma severa y a alguien que tenga el coraje o el aguante", ha dicho en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el que ha añadido que planteará reformas aunque tengan "coste electoral" para su partido o le hagan "muy difícil" mantener el Gobierno.

Casado ha insistido en que si es presidente aplicará el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, que podrá ir "acompañado" de medidas de intervención sobre la seguridad, la economía o la educación catalana, "muchas cosas que no se han hecho porque se estaba negociando la soberanía".

El dirigente 'popular' ha asegurado que también apuesta por una "moratoria" en el traspaso de competencias a las comunidades autónomas, para realizar una "auditoría" por parte del Estado que permita comprobar si se gestiona "con rigor".

Casado no ha citado expresamente a Cataluña, pero la medida va dirigida a evitar un "uso desleal" de las competencias y de los recursos públicos en una hoja de ruta "hacia la secesión".

A TORRA SÓLO LO DETENDRÁ UN JUEZ

El presidente del PP ha recalcado que para "recuperar la legalidad, la prosperidad y la concordia" en Cataluña también ve necesario aprobar la prohibición por ley de los indultos por delitos como la rebelión o la sedición, tipificar la convocatoria ilegal de referendos y "deshacer" estructuras como el Diplocat, de promoción del independentismo catalán fuera de España.

Casado ha apostado por estas actuaciones y ha rechazado la propuesta del líder de Vox, Santiago Abascal, de que se detenga al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra. "Lo tiene que detener un juez", ha respondido preguntado por esa afirmación. "Eso se hace en la tierra de Maduro", ha apostillado.