Castilla-La Mancha colabora con la Iglesia Católica para la rehabilitación del patrimonio cultural eclesiástico

Firma del Protocolo General de colaboración entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Iglesia Católica en Castilla-La Mancha para la financiación plurianual del patrimonio cultural religioso. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

TOLEDO 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha resaltado la colaboración con la Iglesia Católica en la Comunidad Autónoma para la rehabilitación del patrimonio cultural eclesiástico.

El presidente regional, Emiliano Garcia-Page, ha firmado el protocolo general de colaboración entre ambas partes junto al arzobispo de Toledo, Francisco Cerro y al que también ha asistido el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor.

Amador Pastor ha explicado que serán dos decretos que se configuran como un instrumento estable de financiación plurianual para la conservación del patrimonio cultural religioso.

Asimismo, ha indicado que el nuevo modelo que hoy se adopta dota al Gobierno regional de una mayor capacidad de respuesta para actuar sobre aquellos bienes patrimoniales que requieran una intervención prioritaria, permitiendo afrontar nuevas restauraciones con mayor agilidad y mejor planificación y llegando tanto a grandes como pequeñas actuaciones.

Será previamente en las reuniones de la Comisión Mixta donde dichos proyectos sean examinados como se viene realizando habitualmente y priorizados atendiendo a las mayores necesidades.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes ha asegurado que con esta firma "hablamos de patrimonio, pero, sobre todo, de responsabilidad porque el patrimonio no es aquello que heredamos del pasado, es aquello que decidimos conservar para el futuro".

Además, ha resaltado que conservar "es proteger una forma de entender quiénes somos y mantener vivo aquello que nos permite explicar nuestro pasado y comprender nuestro presente porque cada restauración recupera mucho más que un monumento, recupera una parte de nuestra memoria colectiva".

GARCÍA-PAGE: "MI GOBIERNO NO LEVANTA MUROS"

De su lado, el jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado hoy que el Gobierno que preside "no levanta muros, más bien arreglamos los muros de las iglesias, de los monumentos y las murallas históricas", a lo que ha añadido que "si se ve con perspectiva, puede decirse que hoy por hoy, desde la llegada de la Autonomía, una parte muy importante del patrimonio, del patrimonio cultural y dentro de ese, el más mayoritario del patrimonio cultural y religioso, está mejor que antes de que tuviéramos comunidad autónoma".

Arropado por el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, y por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, el presidente regional ha señalado que "estamos llevando al pie de la letra el cero sectarismo que se planteaba y aunque ya son muchos años y otras épocas --épocas del presidente Bono, del presidente Barreda, en donde había principios de colaboración-- ahora podemos sentirnos orgullosos de haber llegado al punto más alto de esa colaboración", a través de un protocolo con el que se alcanzarán los cuatro millones de euros en dos fases bianuales.

Según ha reconocido el propio García-Page, "son muchas las peticiones que nos llegan, independientemente del acuerdo con la Iglesia y, por tanto, queremos ir planteando poco a poco prioridades", al tiempo que ha recordado que "ya en la primera toma de posesión de presidente, prometí que este era un Gobierno que gobernaría para todos y especialmente no gobernaría contra nadie". A su juicio, "la realidad se demuestra con multitud de obras, decisiones, acuerdos, colaboraciones que hacemos con todo el mundo" y que ponen de manifiesto "que éste es un gobierno que está abierto a entenderse con todo el mundo y, de hecho, en su inmensa mayor parte lo conseguimos".