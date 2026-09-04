Castilla-La Mancha comenzará el curso escolar con 876 docentes más y una bajada de las ratios

Archivo - El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor. - JCCM - Archivo

TOLEDO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha inicia este próximo curso escolar 2026/2027 con 876 docentes más con respecto al curso pasado, "mejores condiciones laborales para el profesorado y una nueva bajada de ratios", según ha manifestado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor.

Pastor, ha presentado este viernes las principales novedades de este curso, en el que está prevista la incorporación del alumnado a partir del próximo martes 8 de septiembre, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Entre ellas, Amador Pastor ha destacado la bajada de ratios en segundo curso de Primaria, pero también el establecimiento de 18 horas lectivas para el profesorado de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, así como nuevas medidas de apoyo y protección al alumnado y profesorado.

De igual manera, ha añadido que también habrá un refuerzo de los servicios complementarios y la extensión de la gratuidad de la Educación Infantil de 2-3 años, así como un programa específico para centros con especiales características, medidas frente al abandono escolar temprano y un nuevo protocolo contra el acoso escolar.

Las previsiones sitúan en 382.191 el número de alumnos y alumnas de enseñanzas no universitarias que estarán escolarizados en una red integrada por 1.818 centros educativos, teniendo como novedad que se contará con cuatro nuevos centros, que son el CEE de Illescas (Toledo), es IESO Número 1 de Pioz (Guadalajara), el IES 'Almudena Grandes' de Ugena (Toledo) y el IESO Número 4 de Illescas (Toledo). A esto se suma la reapertura de dos secciones de CRA, uno en Casas de Lázaro (Albacete) y otro en Zarzuela, en la provincia de Cuenca.

MÁS DOCENTES

Además, Castilla-La Mancha contará este curso con 34.539 docentes, 876 efectivos más que el curso pasado. De ellos, 770 corresponden al cupo ordinario y están vinculados, entre otras cuestiones, al cumplimiento del acuerdo alcanzado con ANPE, UGT y CCOO para mejorar la calidad del sistema educativo; mientras que otros 106 efectivos permitirán ampliar programas educativos vinculados al éxito educativo, la inclusión y la prevención del abandono escolar temprano.

En este punto, el consejero de Educación, Cultura y Deportes ha recordado que desde que Emiliano García-Page es presidente se han incorporado a las plantillas orgánicas un total de 6.310 nuevos efectivos docentes.

El consejero del área ha avanzado que el Gobierno regional reforzará, igualmente, los mecanismos de protección y acompañamiento al profesorado a través de la Unidad de Atención al Profesorado y pondrá en marcha una prestación complementaria de asistencia psicológica para aquellos profesionales que hayan denunciado una agresión, reforzando los recursos destinados a su bienestar emocional y seguridad.

Además, se van a llevar a cabo 4.035 acciones formativas relacionadas con la inclusión del alumnado, convivencia en los centros y actualización de contenidos para mejorar la competencia profesional de los docentes y el aprendizaje del alumnado.

162.889 BENEFICIARIOS DEL BANCO DE LIBROS

En la relación a las becas comedor, estas llegarán a 15.051 beneficiarios para 454 comedores, ocho más que el curso pasado, que darán servicio a 38.338 usuarios, a lo que se sumarán 216 aulas matinales para atender a 6.152 alumnos de la región.

Actualmente, Castilla-La Mancha cuenta con 162.889 beneficiarios de la iniciativa del banco de libros, que si se suman a los que reciben otro tipo de ayudas relacionadas con ello hace que 186.944 alumnos y alumnas tengan un "importante ahorro" en el inicio del curso escolar, tal y como ha dicho Amador Pastor.

En cuanto al transporte escolar, este curso 2026/2027 Castilla-La Mancha contará con 1.013 rutas de transporte, con 470 acompañantes, y de las cuales 22 son de nueva creación para garantizar la gratuidad del transporte de los alumnos de Bachillerato en zonas rurales.

249 ESCUELAS RURALES ABIERTAS

El consejero de Educación, Cultura y Deportes ha puesto en valor la apuesta por las zonas rurales en las que, este curso, 249 municipios contarán con escuela rural, 73 de ellos con menos de 11 alumnos.

El programa +Escuela CLM ha garantizado la gratuidad de la etapa de 2-3 años, llegando ya a todos los municipios de Castilla-La Mancha que lo hayan solicitado y alcanzando más de 12.200 plazas en 379 escuelas infantiles.

En relación con la inclusión educativa, se va a contar con 2.766 docentes dentro de esa red de apoyo, a la que se suman 1.153 profesionales no docentes, por lo que el personal especifico dedicado a la inclusión será de 3.919 profesionales, a los que hay que añadir los efectivos docentes del plan de refuerzo de la lectura, del plan de refuerzo de la competencia matemática PROA+ y la estrategia de inclusión educativa.

321 MILLONES DE EUROS EJECUTÁNDOSE EN OBRAS

Amador Pastor ha avanzado que Castilla-La Mancha está invirtiendo 321 millones de euros en obras en centros educativos, de los que 68,5 millones son de obras que ya están siendo ejecutadas, entre las que se encuentran las de la segunda fase del CEIP Número 34 de Albacete, las de la segunda fase del IES 'Juan Bosco' de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) o las del colegio de Las Pedroñeras, en la provincia de Cuenca.

Además, "se ha realizado una inversión histórica", de más de 12 millones de euros, en 656 actuaciones para obras de Reforma, Ampliación y Mejora (RAM), que se unen a los 36 millones de euros que ya se han destinado a climatizar los centros educativos, con ayudas a 219 ayuntamientos y en IES o escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

ROBÓTICA, AULAS FLEXIBLES Y APUESTA POR LA FP

Por su parte, el asesoramiento en robótica llegará a 1.072 centros educativos, habrá 410 aulas flexibles y una nueva convocatoria de Proyectos de Innovación Educativa, tal y como ha avanzado el consejero del área.

En lo relativo a la Formación Profesional, este próximo curso se contarán con 56.438 plazas, de las cuales 10.148 serán a distancia, y habrá un total de 1.009 ciclos formativos, además de consolidar 14 programas específicos de FP y 86 ciclos formativos bilingües.

Para finalizar, Amador Pastor ha recordado que Castilla-La Mancha es la tercera comunidad autónoma con menor coste de inicio de curso para las familias, tal y como recoge la encuesta de la OCU, y ha mostrado su agradecimiento al personal docente, al personal laboral, a los equipos directivos, a las organizaciones sindicales, a las empresas, ayuntamientos, AMPA y personal de administración por su contribución al correcto funcionamiento del curso escolar.