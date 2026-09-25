Castilla-La Mancha contará con una ley "pionera" en materia de suelo y de vivienda

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, atiende a los medios en Pozohondo. - JCCM

ALBACETE 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsa una reforma pionera en torno a la vivienda y el urbanismo que agilizará la construcción de vivienda protegida.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha anunciado este viernes que el Gobierno de Castilla-La Mancha continúa avanzando en la tramitación de la Ley de Medidas en materia de Urbanismo y Vivienda, una norma que incorporará cambios "muy contundentes y ambiciosos" para facilitar el acceso a la vivienda, aumentar la oferta disponible y reducir los plazos administrativos, ha informado la Junta en nota de prensa.

Asimismo, el consejero de Fomento ha asegurado que las negociaciones con Vox y PP sobre esta proposición de ley "se encuentran muy avanzadas".

El consejero ha defendido que es momento de impulsar medidas "innovadoras y valientes", entre las que destacan "poder aumentar hasta un 20% la edificabilidad, hasta un 30% la densidad y hasta dos alturas en aquellas parcelas donde se vaya a poder construir vivienda de algún tipo de protección pública" y además "vamos a reducir a la mitad toda la tramitación, todos los plazos que tengan que ver tanto con los PAU como con los planes especiales de vivienda en todos los municipios de nuestros entornos rurales".

El titular de Fomento ha subrayado que estas medidas permitirán "aprovechar mejor el suelo disponible, favorecer un crecimiento urbano más eficiente y evitar costes asociados a la expansión dispersa de las ciudades, como nuevas redes de abastecimiento, mayores desplazamientos o dificultades para la prestación de servicios públicos".

VIVIENDA Y LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN

Hernando ha remarcado además que la estrategia de vivienda del Gobierno regional está estrechamente vinculada a las políticas de lucha contra la despoblación, especialmente en los municipios rurales donde también existe demanda residencial.

En este sentido, ha destacado que, desde la entrada en vigor de la Ley frente a la Despoblación, los municipios más afectados por la pérdida de habitantes han ganado 20.000 nuevos residentes, un dato que ha calificado de "espectacular".

En este sentido, ha destacado que "no basta con que las políticas estén recogidas en una ley; tienen que ir acompañadas de inversión, ambición y valentía y Castilla-La Mancha está demostrando que es posible revertir la despoblación y generar oportunidades en el medio rural".

Finalmente, el consejero ha asegurado que los resultados obtenidos en materia de cohesión territorial y desarrollo demográfico están despertando interés dentro y fuera de España, hasta el punto de que Castilla-La Mancha ha sido llamada a explicar en Europa las claves de un modelo que considera "un éxito colectivo para toda la región".