Castilla-La Mancha crecerá por encima de la media nacional, con un avance del 2,7%, según BBVA Research

Archivo - El economista jefe de BBVA Research para España, Miguel Cardoso. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID/TOLEDO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana, con un crecimiento previsto del PIB del 2,9%, y Madrid, Andalucía y Murcia, con un 2,8% en los tres casos, encabezarán el avance de la economía de las comunidades autónomas en 2026, según las previsiones de BBVA Research, que sitúa a Asturias y La Rioja, ambas con un 1,9%, y Navarra, con un 2%, como las regiones con menor dinamismo, mientras que Castilla-La Mancha, con un 2,7%, crecerá por encima de la media.

El servicio de estudios de BBVA ha revisado al alza en dos décimas su previsión de crecimiento para el conjunto de España este año, hasta el 2,6%, apoyada en el consumo privado, la creación de empleo y las exportaciones de servicios, tanto turísticos como no turísticos. Para 2027, mantiene su estimación en el 2,1%, en un contexto de elevada incertidumbre internacional.

Las ayudas para la reconstrucción tras la dana seguirán impulsando la actividad en la Comunitat Valenciana, que liderará el crecimiento regional este año. Por su parte, Madrid se beneficiará del dinamismo de las exportaciones de servicios, mientras que el comportamiento del consumo privado y de las ventas de bienes al exterior favorecerá a las comunidades del centro-sur.

Además de Andalucía y Murcia, Castilla-La Mancha crecerá por encima de la media nacional, con un avance del 2,7%. Cataluña y Aragón registrarán un incremento del PIB del 2,6%, en línea con el conjunto de España, mientras que Castilla y León se situará ligeramente por debajo, con un 2,5%.

MENOR DINAMISMO EN EL NORTE Y MODERACIÓN DEL TURISMO

BBVA Research prevé un crecimiento más moderado en buena parte del norte, donde el encarecimiento de la energía, la debilidad de la demanda europea y el escaso dinamismo de las exportaciones de bienes y de la producción industrial condicionarán la actividad.

Junto a Asturias, La Rioja y Navarra, se situarán por debajo de la media nacional Cantabria, con un 2,1%; País Vasco, con un 2,2%, y Galicia, con un 2,3%. Extremadura crecerá un 2,1%, en un contexto de menor dinamismo de la actividad agraria e industrial.

En las islas, el turismo seguirá aumentando, aunque a un ritmo más moderado. El encarecimiento de estos destinos, los elevados niveles de ocupación y las dificultades para avanzar en la desestacionalización podrían frenar el consumo de los no residentes. Así, Baleares registrará un crecimiento del 2,4% y Canarias, del 2,1%.

PAÍS VASCO Y NAVARRA ENCABEZARÁN EL AVANCE EN 2027

Para 2027, las previsiones apuntan a un cambio en el liderazgo regional. País Vasco y Navarra encabezarán el crecimiento, con un 2,4%, seguidos de Cataluña y Galicia, con un 2,3%. Aragón, La Rioja y Cantabria avanzarán un 2,2%, también por encima del promedio nacional.

La recuperación gradual de las exportaciones de bienes, apoyada en la progresiva resolución de los problemas que afectan al comercio internacional, favorecerá a las comunidades industriales del norte. Cataluña y Madrid seguirán beneficiándose, además, del dinamismo de las exportaciones de servicios no turísticos.

Madrid, Andalucía y Asturias crecerán un 2,1%, en línea con la media española. Por debajo se situarán Castilla y León, Murcia, Baleares y Canarias, con un 1,9%, mientras que la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y Extremadura registrarán los menores avances, con un 1,8%.

El servicio de estudios advierte de que la persistencia del encarecimiento de la energía y otros insumos, una inflación más elevada y unos tipos de interés superiores a lo previsto podrían frenar la actividad. La pérdida de poder adquisitivo de los hogares y la reducción de los márgenes empresariales condicionarán la demanda interna.

Asimismo, el progresivo agotamiento de los fondos del PRTR podría limitar el dinamismo de la inversión. El calendario oficial del Plan de Recuperación sitúa el fin del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia el 31 de diciembre de 2026.

En la Comunitat Valenciana, la reducción del impulso de las ayudas para la reconstrucción tras la dana contribuirá a moderar el crecimiento. En las islas, la normalización de los flujos turísticos hacia los mercados competidores afectados por la guerra en Oriente Medio y las limitaciones de capacidad del sector podrían ralentizar la actividad.

MURCIA LIDERARÁ LA CREACIÓN DE EMPLEO ESTE AÑO

BBVA Research prevé que el empleo en España, medido en términos de la Encuesta de Población Activa (EPA), crezca un 2,4% en 2026 y un 2% en 2027, apoyado en la inmigración y en el aumento de la participación de la población española en el mercado laboral.

Murcia encabezará la creación de empleo este año, con un 4,1%, seguida de la Comunitat Valenciana, con un 3,4%; Castilla-La Mancha, con un 3,2%, y Andalucía y Baleares, con un 3% en ambos casos. Los avances más limitados corresponderán a Asturias, con un 0,2%; La Rioja, con un 0,3%, y Navarra, con un 0,4%.

En 2027, Navarra liderará el crecimiento del empleo, con un 2,4%, por delante de Aragón, Madrid y País Vasco, con un 2,3%, y Andalucía y Cantabria, con un 2,2%. Castilla y León registrará el menor aumento, con un 1,1%, seguida de Baleares y Extremadura, ambas con un 1,7%.