Castilla-La Mancha defiende los servicios públicos en el medio rural y exige una financiación autonómica justa

El vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, en atención a medios. - JCCM

GUADALAJARA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha defendido el planteamiento del Ejecutivo regional de que el sistema de financiación de las comunidades autónomas tiene que cubrir el coste adicional que supone mantener los servicios en las zonas rurales.

Ha sido durante su visita a la comarca del Señorío de Molina, en Guadalajara, donde ha visitado las localidades de Tierzo y El Pobo de Dueñas y donde ha explicado que "es mucho más caro mantener los servicios y las infraestructuras públicas" en las zonas afectadas por la despoblación de lo que lo es en las zonas urbanas, ha informado la Junta en nota de prensa.

Para ello, ha puesto como ejemplo que el coste de una cartilla sanitaria en Molina de Aragón "es cinco veces mayor" que en Guadalajara capital "y ese coste lo tiene que pagar el sistema de financiación autonómica", tal y como se ha venido defendiendo desde el Gobierno de Emiliano García-Page durante los últimos 10 años.

En este sentido, Martínez Guijarro ha destacado que los habitantes de los pequeños pueblos "tienen todo el derecho a tener servicios públicos en las mismas condiciones que lo tienen los que residen en las zonas urbanas" y así se está trasladando al Gobierno de España con motivo de la ronda de reuniones que el Ministerio de Hacienda está teniendo con las comunidades autónomas.

ESCUELA INFANTIL DE EL POBO DE DUEÑAS

Durante esta jornada, el vicepresidente primero ha inaugurado la escuela infantil 'El Tomillar', de la localidad de El Pobo de Dueñas, un municipio con menos de 100 habitantes que ha puesto en marcha este servicio donde se atiende, este curso, a un niño, y que contará con dos usuarios para el próximo curso escolar.

Un recurso que se ha instalado en lo que antaño fueron las escuelas municipales, cerradas desde hace más de dos décadas, y que ha supuesto una inversión de 44.000 euros. Esta nueva escuela infantil forma parte de la estrategia de escolarización 0-3 años que ha impulsado el Gobierno regional y con la que se han abierto 146 escuelas infantiles en toda la región, un centenar en zonas despobladas. Además, se ha hecho, tal y como ha recordado el vicepresidente primero, priorizando los pequeños municipios frente a las ciudades, algo que nunca antes había ocurrido en esta región.

Al respecto de esta escuela infantil, Martínez Guijarro ha defendido la necesidad de que municipios como El Pobo de Dueñas tenga este servicio, "porque es la manera de garantizar que podremos prestar servicios a las familias que llegan a esta localidad y al resto de la comarca".

MEJORA DE LA CM-210

Las obras de mejora de esta carretera entre Tierzo y Corduente, un tramo de aproximadamente 10 kilómetros, han supuesto una inversión de 1,2 millones de euros, para acondicionar el firme y la señalización horizontal, mejorando la seguridad vial en este tramo que une sendos municipios, los cuales cuentan con 40 y 300 habitantes, respectivamente.

Por esta carretera pasan cada día más de medio millar de vehículos, una cifra que incrementa en los meses estivales cuando hay un incremento de la población, a la que se suma la llegada de turistas.

En este punto, Martínez Guijarro ha señalado los esfuerzos que se han hecho desde el Ejecutivo autonómico en la mejora de la red autonómica de carreteras, donde se ha actuado en 2.200 kilómetros de vías con una inversión de 311 millones de euros.

"Sin salir de esta comarca de Molina de Aragón, hemos invertido 20 millones de euros en más de 60 kilómetros para mejorar las condiciones de las carreteras, pero también para el desarrollo turístico de esta comarca", ha finalizado el vicepresidente primero.