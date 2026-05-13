Castilla-La Mancha distinguirá a 36 personas y entidades en el acto institucional del Día de la Región en Cuenca

La consejera Portavoz, Esther Padilla. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

TOLEDO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado un total de 36 distinciones con motivo del Día de la Región, cuyo acto institucional tendrá lugar en Cuenca el próximo 31 de mayo. En total, se trata de tres Medallas de Oro, 13 nombramientos de Hijas e Hijos Predilectos, seis distinciones a Hijas e Hijos Adoptivos, así como 14 Placas de Reconocimiento al Mérito Regional.

La consejera Portavoz, Esther Padilla, ha señalado que todas estas personas reconocidas están unidas por su "manera de querer y engrandecer esta tierra", encarnan la parte "más luminosa" de Castilla-La Mancha y recuerdan por qué esta tierra "nos despierta tanto orgullo".

El lema elegido este año para el Día de la Región, 'Con las cosas claras', porque "sabemos quiénes somos y quiénes hemos sido, valoramos inmensamente lo que aquí tenemos; siempre con la vista puesta en el horizonte de todo lo que esta tierra, gracias al talento que atesora, aún puede llegar a ser", ha manifestado.

La primera de las Medallas de Oro de Castilla-La Mancha es para Fernando Morientes Sánchez, quien creció en Sonseca (Toledo). El exfutbolista alcanzó la élite internacional en clubes como el Real Madrid, con el que ganó tres copas de Europa, y fue internacional con la Selección Española.

También recibe una de las Medallas de Oro de Castilla-La Mancha la periodista Sara Carbonero, estrechamente vinculada a la localidad toledana de Corral de Almaguer.

Asimismo, la región recordará este año al presidente de la Junta de Comunidades en la primera etapa de la Autonomía, Jesús Fuentes Lázaro, con una Medalla de Oro póstuma, como una de las personas que "ayudó a dar forma y alma a nuestra autonomía".

HIJAS E HIJOS PREDILECTOS

La consejera también ha detallado los reconocidos con el galardón de Hijas e Hijos Predilectos, con los que se distinguirá a Alberto Jiménez Rodríguez, por su contribución a la música, desde el grupo Miss Caffeina; y al productor y director de cine de Consuegra, Carlos Valle, autor de proyectos como 'La silla de la vida', 'Nacer' y 'Semillas de Kivu'.

Gregorio Moya Lara, natural de Argamasilla de Alba, será también reconocido como Hijo Predilecto por "representar la fuerza renovada del flamenco desde Castilla-La Mancha; mientras que Isabel Valdés Aragonés, natural de Calzada de Calatrava, será reconocida "por ser una de las voces más relevantes del periodismo español en el ámbito de la igualdad y la información con perspectiva feminista".

Isidoro Gómez Cavero, "médico de profesión y una figura destacada en la vida pública de Cuenca" también con un papel destacado "frente del REBI Cuenca"; Jorge Sánchez Albendea, presidente de la Junta de Cofradías, "por una intensa trayectoria de compromiso con la vida cultural, social y religiosa de Cuenca; y la ingeniera de Telecomunicaciones y natural de Horche, Laura Barba, también obtendrán esta distinción.

Manuel Torrecillas Sorio, por ser un referente del empresariado en el sector de la automoción; al igual que María Luisa Gutiérrez Gómez, natural de Yunquera de Henares (Guadalajara), por su contribución a la industria audiovisual española y Roberto Perea Sánchez, quien ha dedicado su trayectoria profesional y personal a la defensa, promoción y modernización de la artesanía de Castilla-La Mancha.

Otra castellanomanchega que será reconocida como Hija Predilecta en esta edición será Marilia Andrés Casares, "conquense de nacimiento y con una destacada trayectoria musical como cantante, compositora, cofundadora e intérprete del dúo Ella Baila Sola", al igual que guadalajareño Virgilio Hernando Vañó, uno de los grandes referentes de la fotografía de calle en España.

También se concede el título de Hijo Predilecto a título póstumo a Vicente Mompó Sánchez, "una de las figuras más relevantes del desarrollo económico y empresarial de Albacete".

HIJAS E HIJOS ADOPTIVOS

En cuanto a los Hijas e Hijos Adoptivos, figuran Paula Monreal Barral, de Madrid y vinculada a Villares del Saz (Cuenca), "se ha consolidado como una de las creadoras de contenido gastronómico más influyentes de España; y a la gallega Eva Maneiro Díaz, CEO de Hydnum Steel.

Además, será Hijo Adoptivo de Castilla-La Mancha este año 2026 Florencio Fernández Castillo, conocido como 'Florito', que ha dedicado su vida profesional al mundo del toro; Mercedes Guerra Requena, de origen sevillano, pero que ha desarrollado su trayectoria profesional y personal en Guadalajara, especialista en Angiología y Cirugía Vascular.

En este apartado también figura el madrileño Pedro Antonio Morejón, director territorial de Comercio del ICEX en la región desde 1998, y el periodista valenciano Óscar San Martín Carrascosa, quien ha desarrollado cuarenta años de periodismo primero en Tarancón, pero después ya en la capital regional en medios como Antena 3, el Diario Ya, Diario 16, La Tribuna de Toledo, Las Noticias de Castilla-La Mancha, y, sobre todo, Onda Cero.

PLACAS DE RECONOCIMIENTO

En cuanto a las Placas de Reconocimiento al Mérito Regional, una será para la Universidad de Castilla-La Mancha por sus 40 años de contribución a la formación y la investigación como motor de progreso para la región.

Otras serán para Alfonso Pérez Otero y Francisco Pérez Molina, quienes representan un ejemplo de participación plena de las personas con síndrome de Down en la vida social y deportiva; y para la Catedral de Toledo, Primada de España, con motivo del VIII Centenario del inicio de su construcción.

Esta placa la recibe también la Federación de Comunidades Originarias de Castilla-La Mancha en Cataluña, "por mantener vivos los vínculos afectivos con la región y favorecer la integración en la sociedad catalana"; y la Federación Taurina de Guadalajara, por su defensa y difusión de la cultura taurina.

La Fundación Secretariado Gitano forma parte también de las entidades homenajeadas este año por el Gobierno regional por su compromiso con la igualdad, la inclusión social y la defensa de los derechos del pueblo gitano; y Gloria Sánchez López y María Ángeles Romero Toledo porque representan años de trabajo silencioso y esencial en la lucha contra los incendios forestales desde el dispositivo Infocam.

María Luisa Herrera Sierra y María Santos Tejero Medina recibirán su placa por dignificar el valor de cuidar como auxiliares en la residencia 'Virgen de la Encarnación' de Carrión de Calatrava, y su actuación durante el incendio del pasado octubre para evacuar a los residentes.

Igualmente, tendrá Placa al Mérito Regional la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, que reúne a las principales entidades sociales de la región y da voz a quienes trabajan por los derechos, la igualdad y una comunidad más justa y la Orquesta Sinfónica de Castilla-La Mancha recibe la Placa al Mérito Regional por haber acercado la música sinfónica a públicos de todas las edades y haber contribuido a proyectar una Castilla-La Mancha comprometida con la cultura.

También en el ámbito musical, la Tamborada de Hellín obtiene la Placa al Mérito Regional como una de las manifestaciones culturales más emblemáticas y queridas de Castilla-La Mancha. En el año en que se conmemoran 150 años de las tamboradas tal y como hoy se conocen, la portavoz ha reafirmado "su valor como patrimonio vivo de la región".