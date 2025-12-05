Castilla-La Mancha y Merck lanzan un programa formativo para familiares y cuidadores de personas con esclerosis múltiple

Consejería de Sanidad. - JCCM

La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha y la compañía líder en ciencia y tecnología Merck han firmado un convenio para poner en marcha el Programa Formativo para Familiares y Cuidadores no Profesionales de Personas con Esclerosis Múltiple (EM) en Castilla-La Mancha, con la participación de la Escuela de Salud y Cuidados de la Dirección General de Humanización y Atención Sociosanitaria y profesionales sanitarios del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

Esta iniciativa tiene como objetivo ofrecer a los cuidadores no profesionales conocimientos y recursos prácticos que les permitan afrontar mejor los retos diarios que conllevan el cuidado de su familiar con esclerosis múltiple.

Esta enfermedad neurológica, crónica y autoinmune afecta al sistema nervioso central y la padecen más de 55.000 personas en España, 1.000 de ellas en Castilla-La Mancha. Suele diagnosticarse entre los 20 y los 40 años, y la mayoría de los casos corresponden a mujeres, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Gracias a esta colaboración, se celebrarán siete ediciones en Alcázar de San Juan, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo durante los próximos dos años. Con ello, Merck y la Consejería de Sanidad buscan formar y apoyar emocionalmente a los cuidadores de Castilla-La Mancha, reforzando así su compromiso con la humanización de la atención sanitaria y el bienestar de las personas con EM.

Según datos del Libro Blanco de la Esclerosis Múltiple en España 2020, el 64 por ciento de las personas que conviven con esta enfermedad cree que los familiares que se encargan de su cuidado están poco informados y entrenados.

Ante esta realidad, los talleres están especialmente diseñados para ofrecer una formación multidisciplinar a cuidadores y familiares y contará con la participación de especialistas en Neurología, Fisioterapia y Rehabilitación, Enfermería, Psicología y Farmacia hospitalaria, quienes compartirán herramientas para mejorar el manejo diario de la enfermedad y fortalecer el rol activo del cuidador.

La directora general de Humanización y Atención Sociosanitaria, María Teresa Marín Rubio, ha destacado el esfuerzo que desde la creación de la Escuela de Salud y Cuidados se hace para que pacientes crónicos y sus cuidadores/as adquieran los conocimientos adecuados para poder auto cuidarse y mejorar su calidad de vida. "Con el programa de formación para cuidadores de pacientes con Esclerosis Múltiple, hemos puesto especial empeño en que los cursos se acerquen a todas las provincias de la región para proporcionar una mejor accesibilidad geográfica a todas las personas cuidadoras interesadas en este servicio sanitario", ha explicado.

Por su parte Marisa García-Vaquero, directora de Corporate Affairs y Patient Advocacy de Merck en España ha explicado que "en Merck sabemos que apoyar a quienes cuidan es esencial para mejorar la calidad de vida de los pacientes que conviven con la EM. No podemos olvidar la importancia de atender las necesidades y el bienestar del cuidador. Esta iniciativa nos permite acompañar a las familias, ofrecerles herramientas útiles y reforzar nuestro compromiso con el paciente y su entorno".

ACERCA DE LA ESCUELA DE SALUD Y CUIDADOS DE CASTILLA LA MANCHA

La Escuela de Salud y Cuidados de Castilla-La Mancha es un programa de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, cuyo objeto es fomentar el autocuidado y la capacitación de pacientes y sus cuidadores.

Se compone de un espacio y un tiempo en el que se comparten información y experiencias entre pacientes, familiares, personas cuidadoras, asociaciones y profesionales, con respecto a enfermedades crónicas.

La actividad de la Escuela se basa en la formación de manera presencial a través de talleres, en dos fases (Fase I y Fase II), al objeto de formar pacientes como "activos" en su enfermedad y el intercambio entre personas con la misma enfermedad, para mejorar su salud y su calidad de vida.