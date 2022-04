Castilla-La Mancha se plantea premiar cada año a una persona de raza gitana en los actos institucionales

Se propondrá como Hijo Predilecto de C-LM al cantaor albaceteño Manuel Amador, 'El Araña', figura vinculada con el pueblo gitano

TOLEDO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado su deseo de que a partir de este 2022 en los actos del Gobierno regional se incluya un reconocimiento a una persona de raza gitana. Asimismo, ha desvelado que este año, en el Día de Castilla-La Mancha se reconocerá como Hijo Predilecto al cantaor albaceteño Manuel Amador, 'El Araña', una figura muy vinculada con el pueblo gitano.

Ha sido en el acto de celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano, en el Palacio de Fuensalida donde García-Page ha manifestado este deseo, para que "siempre que haya un acto de reconocimiento institucional, siempre se pueda premiar a alguien de raza gitana".

"Me encantaría. Porque significaría que estáis en todo, en la parte negativa, en la peor, y en el escaparate del que todos presumimos. Ese es un día para que el pueblo gitano esté incorporado", ha destacado.

Asimismo, ha remarcado que el Plan de Acción de Desarrollo del Pueblo Gitano, en el que trabaja el Gobierno regional con el colectivo, estará dotado económicamente.

En este sentido, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha expresado su compromiso para seguir trabajando en este documento para poder tenerlo listo en 2022, para combatir "el antigitanismo, defender la igualdad y la plena inclusión, derribando barreras y construyendo puentes que unen".

NO PERDER LA IDENTIDAD

García-Page se ha dirigido a los representantes del pueblo gitano presentes en el acto para pedirles que no pierdan su identidad, porque la "integración no significa perder los valores", de los que tampoco deben prescindir para no caer en el desarraigo. "En el mundo hay más de 6.000 idiomas vivos, el vuestro es uno, hay que vivir con identidad, hay que ser, o se es o no se es. En el mundo no se puede ir sin ninguna creencia", ha afirmado.

Además, ha rechazado el discurso de odio, sobre todo instalado más en los jóvenes, por lo que ha apelado a combatirlo para evitar que siga creciendo, porque "se cuela inteligentemente en todos los sitios". "Hay gente que hace bandera del odio, es una tentación humana, odian a estos pero a --otros-- no. No se puede creer en la igualdad, si no se cree en la igualdad en su conjunto, no hay igualdades parciales", ha afirmado.

Por ello, ha tendido la mano al colectivo para seguir trabajando en el día a día, y no solo en actos puntuales, "con los aciertos y los defectos" de la Administración regional, al tiempo que les ha apremiado a aprovechar las oportunidades de los fondos europeos.

AVANCES Y UCRANIA

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Consejo regional del Pueblo Gitano, María Santiago Moreno, ha reconocido los avances conseguidos con respecto al pueblo gitano, como el plan estratégico regional pero le ha pedido al presidente autonómico que se dote a este proyecto de fondos, porque de nada sirve un plan si no está dotado.

Asimismo, se ha congratulado de la aprobación de la estrategia nacional de inclusión de la comunidad gitana o de los trabajos de la subcomisión del pacto de estado de antigitanismo en el Congreso de los Diputados.

Tras mencionar las altas tasas de fracaso escolar en los niños gitanos o de pobreza infantil en este colectivo, ha querido reivindicar "las barbaridades" en Ucrania contra el pueblo gitano, que está siendo "humillado en las fronteras a las que llegan", así como con los niños gitanos, a los que "no les está llegando el alimento" en igualdad de condiciones.

"Pedimos solidaridad para acoger a todo el mundo. Que la Europa que tanto defendemos trate en igualdad y libertad a un pueblo entero", ha aseverado.

De su parte, Samara Navarro Cortés ha leído un poema de la poetisa gitana Papusza para reivindicar el papel de la mujer, lamentando que la mujer gitana tiene que "nacer mentalmente preparada para soportar todo lo que se le viene encima" y hacer un doble esfuerzo para demostrar que es "buena trabajadora, buena persona y buena madres" y no alimentar los estereotipos, que son "un lastre".

Al finalizar el acto, Saray Muñoz y David Moreira han interpretado el himno internacional gitano 'Yelén, yelén'.