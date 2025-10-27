Castilla-La Mancha presentará en Fitur una nueva plataforma que aglutinará toda la oferta turística de la región

TOLEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha presentará en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de 2026 una nueva plataforma que aglutinará toda la oferta turística de la región, tal y como lo ha anunciado este lunes el presidente, Emiliano García-Page.

García-Page ha aprovechado su intervención en la inauguración del I Foro Regional de Turismo, donde además se han entregado los Premios Regionales de Turismo de Castilla-La Mancha 2025, para informar sobre esta novedad, en la que ha dicho tener "mucha fe".

Una plataforma --ha comentado-- que va a ser un "foro, una comunidad" que tiene que ser útil al sector, más que a la propia administración. "Tiene que servir para gestionar el éxito y para poder beneficiarnos todos y compartir, todos, este éxito turístico".

Ha sido en este punto en el que el presidente castellanomanchego ha hecho hincapié en la importancia de que "el turismo siga creciendo". Para el Gobierno de García-Page, el turismo no es un sector más ya que "tiene irradiación en muchos otros sectores", ha dicho su presidente.