Castilla-La Mancha publicará la próxima semana la resolución de ayudas a deportistas de élite

TOLEDO 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional va a publicar la próxima semana en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la resolución de ayudas a deportistas de élite que llegará a un centenar de beneficiarios.

Así lo ha anunciado el director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste, durante la celebración del del Trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de balonmano que ha enfrentado al Rebi Cuenca, al Balonmano Guadalajara y al Caserío Ciudad Real y que ha concluido con la victoria del BM Guadalajara.

Carlos Yuste ha indicado que las ayudas a deportistas de élite les permitirán cubrir los gastos deportivos y académicos de sus respectivas temporadas con importes que irán de 1.500 a 7.000 euros y para las que el Ejecutivo autonómico va a destinar 380.000 euros.

En relación con el balonmano, el director general de Juventud y Deportes ha resaltado que en los últimos años ha aumentado el número de licencias un 43 por ciento y, de manera significativa, en mujeres donde llega a más de un 63 por ciento ese incremento.

En este sentido, se ha referido también a que Castilla-La Mancha cuenta con diez equipos de balonmano en ligas de ámbito nacional destacando a los tres que están en liga ASOBAL como son el Balonmano Guadalajara, el Caserío Ciudad Real y el Rebi Cuenca, lo que convierte a Castilla-La Mancha en la segunda comunidad autónoma del país con más equipos en máxima categoría.

El Trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuenta con 56 equipos en las modalidades de fútbol, fútbol-sala, balonmano y baloncesto, según ha informado la Junta en nota de prensa.