Castilla-La Mancha reitera su "oposición frontal" al modelo de financiación a tres días de la reunión del CPFF

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina - JCCM

TOLEDO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reiterado su "oposición frontal" al modelo de financiación autonómica pactado con ERC a tres días de celebrarse la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), prevista para este viernes 4 de septiembre.

El consejero de Hacienda castellanomanchego, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha insistido en que el modelo que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez es un modelo que "ha pecado" por las formas en la medida en que ha sido negociado con un partido político que es ERC.

Además, ha vuelto a subrayar que este modelo no garantiza el principio de igualdad en tanto en cuanto prima el principio de ordinalidad, es decir, "quien más impuesto paga tiene derecho a mejores servicios públicos".

Dicho esto, Ruiz Molina ha recordado que en la cita del viernes va a pedir al ministro del ramo que --si hubiera que votar esa propuesta de financiación--, la Administración del Estado se abstenga para que el resultado de la votación "sea el reflejo del sentir del conjunto de las comunidades autónomas" en algo que, según ha apostillado, "les afecta de manera directa", como son los recursos de los que van a disponer para financiar los servicios públicos de su competencia.

También ha aprovechado para desvelar que Castilla-La Mancha ha recibido más información por parte del Gobierno de cara a esa reunión, algo que "es de agradecer", ha afirmado el consejero.

"Solo teníamos información de Castilla-La Mancha, ahora tenemos información del conjunto de las comunidades", ha abundado Ruiz Molina, quien ha puesto de manifiesto que, con los datos conocidos, Castilla-La Mancha --en términos relativos--, "empeora" su situación con respecto al actual modelo.