Castilla-La Mancha trabaja en apagar seis incendios activos, tres de ellos en nivel 2

Una columna de humo se ve en la distancia, a 17 de julio de 2026, en La Mierla, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). La evolución del incendio declarado este jueves, 16 de julio, en la población guadalajareña de La Mierla ha provocado que el Gobierno - Rafael Martín - Europa Press

TOLEDO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha atiende este miércoles un episodio de simultaneidad con seis incendios activos, tres de ellos en nivel 2. En la provincia de Guadalajara, el de La Mierla y Selas; en Toledo, en Almorox y Mazarambroz; en Ciudad Real, en Puertollano y en Albacete, en Ayna.

El de mayor magnitud y que este jueves cumpliría una semana desde que se originó es el de La Mierla (Guadalajara), con unas 32.000 hectáreas afectadas, cifra que apenas ha crecido en el día de hoy, tal y como ha señalado en declaraciones a los medios el director de la Emergencia en la zona, Juanjo Fernández.

El de Selas, declarado este martes y en nivel 2, ya alcanza las 2.600 hectáreas y ya se empiezan a levantar las medidas de protección ciudadana de evacuaciones. Además se ha desactivado la Unidad Militar de Emergencias.

Los vecinos de Concha, Tartanedo, Torrubia, Pardos, Aragoncillo y Establés pueden regresar a sus casas. En la zona, trabajan 6 medios aéreos, 11 medios terrestres y 63 efectivos.

Tal y como ha señalado Fernández, se está trabajando para poder llegar a la estabilización "cuanto antes" de estos dos incendios en la provincia de Guadalajara, pero de momento no se puede hablar de incendios estabilizados.

ALMOROX

En cuanto al de Almorox (Toledo), en nivel 2, que se ha originado en la tarde de este miércoles en la Urbanización El Pinar a las 16.52 horas, afecta a una "masa de espinar" con "fuego activo de copas" y está justo en el límite de la provincia de Toledo y la Comunidad de Madrid, tal y como ha señalado Fernández.

Tal y como ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha, se ha decretado la evacuación de la urbanización El Pinar y el confinamiento de la Urbanización El Romillo, en el municipio toledano.

En la comunidad madrileña, se ha evacuado la urbanización El Encinar del Alberche y el confinamiento del municipio de Villa Del Prado.

También, se ha cortado la carretera de la N-403 entre el cruce de Cadalso de los Vidrios y Almorox. En Madrid, se ha cortado la M-507 sentido Navalcarnero.

Trabajan 9 medios terrestres y 42 efectivos, y la Comunidad de Madrid Colabora con medios aéreos y terrestres.

TRES EN NIVEL 0

Por su lado, en Mazarambroz (Toledo) hay un incendio en nivel 0 que se ha declarado este miércoles a las 17.34 horas, en el que trabajan 10 medios y 37 personas.

En la provincia de Ciudad Real, el incendio de Puertollano se encuentra en nivel 0 y afecta al paraje de Los Navajitos. Se ha declarado este miércoles a las 13.12 horas y afecta a las vías de tren y a la carretera N-420. Trabajan 20 medios y 85 personas para extinguirlo.

Ya en la provincia de Albacete, en el incendio de Ayna, también en nivel 0, y que se originó este martes por la tarde en el paraje Sarguilla, trabajan 8 medios y 35 personas.