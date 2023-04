Catedrático de UCLM ve necesario que C-LM desarrolle normativa para auditar el desarrollo de la inteligencia artificial

TOLEDO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha y director del Centro de Estudios Europeos, Isaac Martín, considera preciso que la Administración regional desarrolle una normativa específica para auditar y controlar el desarrollo de la inteligencia artificial.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios Martín, antes del arranque del XXXIIII Seminario de Estudios Autonómicos que, bajo el lema 'Una doble mirada actual al Estado autonómico', se celebra en el Palacio de Lorenzana de Toledo, sede del Vicerrectorado del Campus de Toledo y Relaciones Institucionales y que, entre otras cuestiones, abordará el desarrollo de la inteligencia artificial desde la perspectiva jurídica.

Sobre esta cuestión, ha defendido que un primer planteamiento pasa por conectar la regulación de los derechos fundamentales previstos en la Constitución, que ciertamente son una garantía, para reaccionar frente a eventuales riesgos y sesgos de la inteligencia artificial.

Dicho esto, ha indicado que desde la perspectiva del derecho administrativo, pese a que el Gobierno central ha aprobado la carta de derechos digitales y haya otras administraciones como la de Extremadura, que acaba de aprobar decreto ley que regula la inteligencia artificial en el ámbito de la administración, o exista una normativa muy sectorial relativa a la transparencia de los sistemas algorítmicos, "es mucho más lo que se puede hacer".

"Quizá aquí el principal desafío es, por un lado, conocer que existen estos sistemas y saber cómo funcionan y cómo impactan en la realidad, y en qué medida consiguen los objetivos que prometen, la supervisión y el control son elementos fundamentales desde la perspectiva jurídica pública".

De ahí que el catedrático de Derecho Administrativo haya tildado de "imprescindible" crear órganos especializados dentro de las administraciones que verifique y realicen auditorías para garantizar que, efectivamente, los datos usados son los correctos, la misión que se le encomienda es la adecuada y se hace con transparencia.

Por ello, y tras admitir que aunque se están dando pasos en la regulación de estas cuestiones ésta es "muy incipiente" y queda mucho por hacer. "Sobre todo porque la evolución de la inteligencia artificial está siendo tan rápida que cuando se llega a entender el funcionamiento de una herramienta ya tenemos otras siete distintas que obligan a repensar las categorías que hemos creado y las garantías que hemos establecido", ha advertido.

A juicio de Martín, el derecho tiene un papel muy importante frente a esta cuestión, aunque no solo hay que tratarlo desde la perspectiva del derecho, sino desde la perspectiva de las políticas públicas, desde la perspectiva de la ética y de la tecnología.

En el caso de Castilla-La Mancha, el catedrático de Derecho Administrativo ha explicado que el hecho de que no exista una regulación específica no significa que no haya normas aplicables a la situación actual, pues las hay tanto en el Estado como en la Administración regional.

"Pero es verdad que alguno de los desafíos que se plantean, por ejemplo una perspectiva de transparencia o de auditoría y control, precisa de una regulación específica. En mi opinión sí que sería necesaria una regulación sobre esta cuestión para nuestra Comunidad", ha concluido.

SEMINARIO QUE ABORDA CUESTIONES DE ACTUALIDAD

Respecto al objetivo del Seminario de Estudios Autonómicos que desde 1990 se lleva celebrando, dirigido a alumnos de Derecho y de dobles grados, Isaac Martín ha explicado que es el de reflexionar sobe cuestiones de actualidad relacionado con las autonomías.

Así, si en otras ocasiones se ha centrado en la cuestión de Cataluña, la reforma de la Constitución, la del Senado o el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, en esta edición, además de la Inteligencia Artificial, abordará la despoblación y la vivienda desde una perspectiva jurídica y de la mano de los mejores ponentes en estas materia.

Al acto de inauguración ha asistido el rector, Julián Garde, que además de destacar el acierto de las cuestiones que aborda este seminario, ha celebrado los datos que conlleva, pues en sus treinta y tres ediciones ha contado con más de 3.000 asistentes y más de 150 ponentes de nivel nacional e internacional.