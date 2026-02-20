CCOO Albacete exige reforzar la gestión preventiva en las empresas ante el aumento de caídas en altura

Cartel de CCOO 'No más muertes en el trabajo'. - CCOO

ALBACETE 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La central sindical CCOO de Albacete ha reclamado un refuerzo en la prevención de las caídas en altura tras el incremento registrado en las últimas semanas de este tipo de accidentes laborales.

Según el sindicato, la clave para evitar estos siniestros está en una gestión preventiva real, planificada e integrada en la organización del trabajo, tal y como ha trasladado a través de un comunicado.

"No basta con disponer formalmente de un plan de prevención, es imprescindible evaluar de manera específica los riesgos asociados a cada tarea en altura, planificar los trabajos, supervisar su ejecución y garantizar la correcta aplicación de las medidas de protección colectiva e individual", han señalado desde el sindicato.

"Desde CCOO entendemos que con una gestión preventiva adecuada se pueden evitar muchas de las muertes por caídas en altura". Por eso "condenamos este tipo de accidentes y exigimos a las empresas que tomen conciencia de la peligrosidad del trabajo en altura y de la importancia de trabajar con medidas de prevención eficaces", ha subrayado la secretaria de Salud Laboral de CCOO Albacete, Nieves Díaz.

Los accidentes laborales por caídas en altura son de los más graves en cuanto a las consecuencias, y, al mismo tiempo, son los que pueden prevenirse con más facilidad con unas medidas preventivas claramente definidas y técnicamente eficaces.

El trabajo en altura, ya sea en cubiertas, andamios, estructuras, plataformas elevadoras o escaleras, implica un riesgo potencial de accidentes muy graves y de consecuencias mortales.

La caída desde varios metros puede provocar lesiones irreversibles o el fallecimiento inmediato, lo que obliga a extremar las precauciones y a aplicar el principio de máxima protección.

"La prevención en trabajos en altura no es opcional ni formal, es una obligación legal y una responsabilidad ética cuyo incumplimiento puede tener consecuencias irreparables", ha afirmado.

En este sentido, CCOO Albacete recuerda que deben tomarse medidas de prevención colectivas como barandillas, redes, sistemas anticaídas permanentes, líneas de vida certificadas, y también individuales, y que los equipos de protección individual, tales como arneses y dispositivos de anclaje, deben utilizarse cuando el riesgo no pueda eliminarse por otros medios.

Además, la formación específica, la información clara sobre los riesgos y la vigilancia efectiva del cumplimiento son elementos esenciales de una gestión preventiva eficaz.

El sindicato ha advertido de que muchos de estos accidentes están relacionados con deficiencias organizativas: planificación inadecuada, prisas en la ejecución, subcontratación sin coordinación preventiva efectiva o falta de supervisión técnica.

Según CCOO, estas carencias evidencian un deterioro de los sistemas de prevención en determinadas empresas.

"Combatir la siniestralidad laboral y acabar con la sangría de accidentes y enfermedades de origen laboral es una prioridad para CCOO", ha reafirmado la secretaria provincial de Salud Laboral.

Por ello, el sindicato ha exigido a las empresas "una implicación real y efectiva en la prevención, con recursos suficientes, control riguroso y cultura de seguridad".