Un tercio de trabajadores tienen estrés, según CCOO, que pide al empresariado crear "condiciones de dignidad"

TOLEDO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, ha aprovechado la celebración del Día de la Salud Mental para hablar de este problema como "el elefante en la habitación que nadie quiere ver", por lo que hay que pedir "a los gobiernos que legislen y a los empresarios que ayuden".

En declaraciones a los medios desde Toledo, ha apuntado que un tercio de trabajadores "están sometidos a estrés de manera permanente" en su trabajo, y o la gente "aguanta hasta que explota o se coge una baja" que nunca tendrá que ver con algo relacionado con el puesto de trabajo.

Eso hace una sociedad con "entornos laborales inseguros" junto a "sistemas productivos obsoletos o condiciones laborales indignas".

"La empresa está en manos del empresario y no hay una codirección, que debería ser lo más habitual. Las empresas no han entrado en democracia, no hay coparticipación, eso provoca situaciones insoportables", ha apuntado.

Los trabajadores con estrés cogen baja por contingencias comunes y no laborales, lo que hace según el sindicalista que las empresas "se ahorren muchos millones de euros al año impidiendo que se ataje un problema invisible pero gigantesco".

Por todo ello, ha pedido mecanismos a las empresas como evaluar riesgos a los que un trabajador se puede ver sometido, ya que el estrés llega cuando "no se cumplen los convenios colectivos" o las condiciones laborales no son las ideales.

La desconexión digital, por ejemplos, es un extremo que a su juicio deberían recoger los convenios colectivos para evitar ensanchar el estrés al que se enfrentan los trabajadores por cuenta ajena.

"El llamamiento es a los empresarios en particular, somos la segunda región con mayor número de accidentes y estoy esperando que la patronal salga diciendo que va a tomar medidas concretas para señalar a quien no cumple", ha abundado.